Клубники будет море — уже в следующем сезоне: назван самый простой способ укоренить черенки ягод — тратить деньги на рассаду больше не придётся

09:04, 07 авг 2025

В разгар августа садоводы-любители и профессионалы обращают свое внимание на подготовку к новому сезону. Одна из ключевых задач этого периода — размножение клубники и земляники. Интересно, что для успешного разведения этих ягод вовсе не обязательно быть экспертом в сортах или тратить значительные средства. Существует простой и эффективный способ, который позволит каждому садоводу существенно увеличить свой урожай в следующем году.

Виктория Карелина, опытный агроном и создатель популярного блога «Семена Алтая», раскрыла секрет быстрого и надежного укоренения черенков клубники. Ее метод не требует специальных знаний или дорогостоящих материалов, что делает его доступным для всех энтузиастов садоводства.

Процесс начинается с выбора подходящих ростков на материнском растении. Карелина рекомендует обратить внимание на первую и вторую розетки от основного куста, так как они обладают наибольшим потенциалом для успешного укоренения. Далее следует подготовить плодородный грунт и наполнить им пластиковые стаканы объемом 0,5 литра. Эти емкости размещают рядом с материнским растением.

Ключевой момент метода заключается в том, что ростки высаживаются в стаканы, не отделяясь от основного уса. Это позволяет молодым растениям продолжать получать питание от материнского куста в процессе формирования собственной корневой системы. Полив производится одновременно с основным растением, что упрощает уход за черенками.

По словам Карелиной, для формирования полноценной корневой системы нового растения требуется около трех недель. По истечении этого срока молодые кусты клубники готовы к пересадке на постоянное место в саду. При правильном уходе уже в следующем сезоне эти растения способны принести обильный урожай сладких ягод.

Эксперт также отмечает важность правильного ухода за клубникой в конце лета. В августе рекомендуется удалять все лишние усы, которые не планируется использовать для размножения. Эта мера помогает растениям сконцентрировать силы на подготовке к зимовке и будущему плодоношению.

Автор: Алия Карачурина