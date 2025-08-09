Никогда не выкапываю картошку до «символичного» дня — и каждый год урожая на 35% больше: да еще и хранится, не прорастая

11:37, 09 авг 2025

Каждый год с нетерпением ожидаемый картофельный сезон близится к своему пику. Опытные огородники с нетерпением ждут дня, когда можно будет приступить к уборке богатого урожая картофеля. По словам эксперта канала «Удачный урожай», существует особый «символичный день», идеальный для сбора этого овоща.

Как рассказал специалист, дождавшись, когда ботва картофельного куста начнет желтеть и разваливаться в стороны, можно приступать к активному наблюдению. Именно в этот момент клубни достигают максимального размера и готовности к сбору. Спустя 14 дней после появления первых желтых листьев на ботве, наступает заветный «символичный день» уборки.

К этому времени картофель успевает набрать оптимальные размеры и приобрести более плотную кожуру, что позволит ему лучше храниться в течение длительного периода. Собранные в этот период клубни также демонстрируют на 35% больший урожай по сравнению с теми, что были выкопаны раньше заветной даты.

Эксперт подчеркивает, что данная методика определения лучшего момента для уборки картофеля проверена многолетним опытом и никогда не подводит.

Оптимальный период для сбора картофеля — это узкое окно возможностей, наступающее через 2 недели после первых признаков увядания ботвы. Несмотря на то, что выкапывать клубни можно и после этого, именно в «символичный день» они будут обладать наилучшими качествами. Поэтому опытные садоводы стараются не пропустить этот важный момент.

Автор: Алия Карачурина