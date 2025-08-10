Все новости Уфы и Башкортостана
Убираю лук только в этот день — урожай хранится весь год: правила, которыми пользуются ушлые огородники — действенная методика

21:00, 10 авг 2025

С приходом августа опытные дачники и огородники начинают готовиться к важному этапу — сбору урожая лука. Этот незаменимый овощ не только придает блюдам неповторимый вкус, но и является кладезем полезных веществ. Однако, чтобы наслаждаться домашним луком вплоть до следующего мая, необходимо знать несколько ключевых правил его заготовки и хранения.

Определение идеального момента для сбора — первый шаг к успешному хранению лука. Природа сама подает сигналы: когда листья полностью ложатся на грядку, а чешуя луковицы приобретает зрелый вид, пора приступать к уборке. Внимательное наблюдение за этими признаками поможет не упустить оптимальное время.

Погодные условия играют важную роль в процессе сбора. Эксперты настоятельно рекомендуют выбирать для этой процедуры солнечный день. Такой подход значительно увеличивает шансы лука благополучно пережить зиму и сохранить свои полезные свойства.

Техника извлечения и обработки луковиц также требует особого внимания. После выкапывания необходимо аккуратно обрезать корни, оставляя лишь небольшие основания. Что касается верхней части, то здесь возможны варианты: если вы планируете традиционное плетение косичек, оставьте ботву нетронутой. В противном случае, срежьте её вровень с луковицей.

Заключительный этап — правильная сушка — не менее важен. Лук нуждается в прохладном и тёмном месте для просушки, которая длится около двух недель. Только когда чешуя станет абсолютно сухой, овощ готов к длительному хранению.

Лук пролежит до нового урожая: секрет суздальских овощеводов — все дело в свечке и спичках

Автор: Алия Карачурина
Теги: лук советы
