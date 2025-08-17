Все новости Уфы и Башкортостана
Картофель пролежит миллион лет — без гнили, не прорастая: вот какой совет дала агроном со стажем — нужно сделать 1 вещь

10:34, 17 авг 2025

Август — месяц, когда дачники и огородники с нетерпением приступают к сбору урожая картофеля. Однако, как известно, мало просто выкопать картофель, важно сохранить его свежим и вкусным до следующего сезона. Как это сделать правильно, рассказывает опытный агроном Алексей Мармулев.

По словам эксперта, оптимальное время для выкопки картофеля — период с середины августа до начала сентября. После сбора урожая, клубни необходимо тщательно просушить. Важно помнить, что картофель не нужно мыть перед хранением. Тонкая корка грязи на клубнях служит естественной защитой от высыхания.

Идеальное место для хранения картофеля — погреб. В нем должна поддерживаться нулевая температура и высокая влажность, около 95%. Если же вы планируете хранить картофель в квартире, выбирайте прохладное место с постоянной температурой не выше +4 градусов. Картофель лучше всего хранить в ящиках, а не в пакетах, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Часть урожая можно хранить и в холодильнике, но обязательно в немытом виде.

