В августе полейте капусту этим: Вырастет на пол-огорода — слизни и гусеницы не приблизятся и на километр

16:57, 22 авг 2025

Август — решающий месяц для капусты, когда формируются кочаны. Опытные садоводы знают, что правильный уход в этот период гарантирует богатый урожай крупных, сочных и здоровых овощей. Агроном Ксения Давыдова раскрывает свой секрет: полив капусты раствором марганцовки.

Этот простой, но эффективный метод не только способствует росту крепких кочанов, но и защищает растение от вредителей и болезней. Марганцовка, или перманганат калия, содержит вещества, которые при разложении выделяют активный кислород. Он губителен для грибков и бактерий, вызывающих заболевания капусты.

Кроме того, марганец и калий, входящие в состав марганцовки, необходимы для формирования крупных и сочных кочанов. А еще этот раствор отпугивает слизней и гусениц, которые любят полакомиться капустными листьями.

Растворите чайную ложку марганцовки в двух литрах воды, чтобы получить концентрат. Затем разведите 200 мл концентрата в пяти литрах воды.

Поливайте каждое растение сверху, используя около 500 мл раствора. Регулярное применение этого метода в августе поможет вам вырастить капусту, которой позавидует любой огородник.

Автор: Алия Карачурина