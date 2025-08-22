Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

В августе полейте капусту этим: Вырастет на пол-огорода — слизни и гусеницы не приблизятся и на километр

В августе полейте капусту этим: Вырастет на пол-огорода — слизни и гусеницы не приблизятся и на километр

16:57, 22 авг 2025

Август — решающий месяц для капусты, когда формируются кочаны. Опытные садоводы знают, что правильный уход в этот период гарантирует богатый урожай крупных, сочных и здоровых овощей. Агроном Ксения Давыдова раскрывает свой секрет: полив капусты раствором марганцовки.

Этот простой, но эффективный метод не только способствует росту крепких кочанов, но и защищает растение от вредителей и болезней. Марганцовка, или перманганат калия, содержит вещества, которые при разложении выделяют активный кислород. Он губителен для грибков и бактерий, вызывающих заболевания капусты.

Кроме того, марганец и калий, входящие в состав марганцовки, необходимы для формирования крупных и сочных кочанов. А еще этот раствор отпугивает слизней и гусениц, которые любят полакомиться капустными листьями.

Растворите чайную ложку марганцовки в двух литрах воды, чтобы получить концентрат. Затем разведите 200 мл концентрата в пяти литрах воды.

Поливайте каждое растение сверху, используя около 500 мл раствора. Регулярное применение этого метода в августе поможет вам вырастить капусту, которой позавидует любой огородник.

В начале августа разбросайте это вокруг капусты: кочаны уплотнятся в крепкий шар — вырастут размером с баскетбольный мяч

Читайте также:

В начале августа разбросайте это вокруг капусты: кочаны уплотнятся в крепкий шар — вырастут размером с баскетбольный мяч
Автор: Алия Карачурина
Теги: капуста советы
Читайте также

В июле поливаю кочаны этим раствором: мокрая гниль на капусте самоустранится — моментальная борьба с бактериозом
Сад и огород
В июле поливаю кочаны этим раствором: мокрая гниль на капусте самоустранится — моментальная борьба с бактериозом
Как увеличить урожайность капусты: Советы эксперта для защиты от вредителей и болезней
Сад и огород
Как увеличить урожайность капусты: Советы эксперта для защиты от вредителей и болезней
Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа
Это интересно
Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа
Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов
Это интересно
Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен