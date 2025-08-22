В августе полейте капусту этим: Вырастет на пол-огорода — слизни и гусеницы не приблизятся и на километр
Август — решающий месяц для капусты, когда формируются кочаны. Опытные садоводы знают, что правильный уход в этот период гарантирует богатый урожай крупных, сочных и здоровых овощей. Агроном Ксения Давыдова раскрывает свой секрет: полив капусты раствором марганцовки.
Этот простой, но эффективный метод не только способствует росту крепких кочанов, но и защищает растение от вредителей и болезней. Марганцовка, или перманганат калия, содержит вещества, которые при разложении выделяют активный кислород. Он губителен для грибков и бактерий, вызывающих заболевания капусты.
Кроме того, марганец и калий, входящие в состав марганцовки, необходимы для формирования крупных и сочных кочанов. А еще этот раствор отпугивает слизней и гусениц, которые любят полакомиться капустными листьями.
Растворите чайную ложку марганцовки в двух литрах воды, чтобы получить концентрат. Затем разведите 200 мл концентрата в пяти литрах воды.
Поливайте каждое растение сверху, используя около 500 мл раствора. Регулярное применение этого метода в августе поможет вам вырастить капусту, которой позавидует любой огородник.
