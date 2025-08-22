Все новости Уфы и Башкортостана
Эксперты рекомендуют копать картофель в затопленных огородах и мыть его

Эксперты рекомендуют копать картофель в затопленных огородах и мыть его

16:50, 22 авг 2025

Дождливое лето поставило под угрозу урожай картофеля на многих участках. Влажная среда создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков, которые могут поразить клубни как изнутри, так и снаружи. Как же спасти урожай и обезопасить себя от употребления зараженного картофеля?

Кайрат Сатбаев, опытный агроном и руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства, дает ценные рекомендации. По его словам, даже в затопленных огородах еще можно собрать урожай, но требуется принять особые меры предосторожности.

Прежде всего, выкопанный картофель необходимо тщательно промыть, чтобы удалить с его поверхности бактерии и споры грибков. Затем каждый клубень следует внимательно осмотреть. На хранение отправляйте только здоровые клубни, без пятен, повреждений и признаков гнили.

Для лучшей сохранности картофеля эксперт советует использовать вермикулит — природный минерал, который впитывает лишнюю влагу и создает благоприятный микроклимат. Не менее важно подготовить и место хранения. Погреба и ямы, где будет лежать картофель, нужно очистить и обработать дезинфицирующими средствами.

