Как сохранить урожай картофеля после дождливого лета
21:56, 23 авг 2025
Несмотря на ожидаемый богатый урожай картофеля в Башкирии, дождливое лето создает проблемы для его сохранности. Специалисты Россельхозцентра дают рекомендации по уходу за клубнями, чтобы предотвратить их порчу.
Подготовка к сбору урожая:
* За две недели до уборки картофеля скосите ботву, чтобы просушить почву и перенаправить энергию растения в клубни.
* При сборе урожая тщательно просушивайте клубни, даже если они кажутся сухими.
Обработка и хранение картофеля
* Выдерживайте собранный картофель 4-5 дней (или дольше) в проветриваемом помещении под навесом для просушки.
* Тщательно переберите картофель, удаляя все поврежденные и больные клубни.
* Перед закладкой на хранение обработайте клубни древесной золой или мелом.
* Подготовьте хранилище заранее: очистите, продезинфицируйте и просушите.
* Разложите картофель в несколько деревянных ящиков, избегая повреждения клубней.
* Обеспечьте хорошую вентиляцию в погребе и по возможности не закрывайте его на зиму.
* Регулярно перебирайте картофель, удаляя испорченные клубни.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить урожай картофеля даже после неблагоприятных погодных условий.
Читайте также:«Новый бич картофельных полей»: российские исследователи нашли опасный патоген — грядки под угрозой