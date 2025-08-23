Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Как сохранить урожай картофеля после дождливого лета

Как сохранить урожай картофеля после дождливого лета

21:56, 23 авг 2025

Несмотря на ожидаемый богатый урожай картофеля в Башкирии, дождливое лето создает проблемы для его сохранности. Специалисты Россельхозцентра дают рекомендации по уходу за клубнями, чтобы предотвратить их порчу.

Подготовка к сбору урожая:

* За две недели до уборки картофеля скосите ботву, чтобы просушить почву и перенаправить энергию растения в клубни.
* При сборе урожая тщательно просушивайте клубни, даже если они кажутся сухими.

Обработка и хранение картофеля

* Выдерживайте собранный картофель 4-5 дней (или дольше) в проветриваемом помещении под навесом для просушки.
* Тщательно переберите картофель, удаляя все поврежденные и больные клубни.
* Перед закладкой на хранение обработайте клубни древесной золой или мелом.
* Подготовьте хранилище заранее: очистите, продезинфицируйте и просушите.
* Разложите картофель в несколько деревянных ящиков, избегая повреждения клубней.
* Обеспечьте хорошую вентиляцию в погребе и по возможности не закрывайте его на зиму.
* Регулярно перебирайте картофель, удаляя испорченные клубни.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить урожай картофеля даже после неблагоприятных погодных условий.

«Новый бич картофельных полей»: российские исследователи нашли опасный патоген — грядки под угрозой

Читайте также:

«Новый бич картофельных полей»: российские исследователи нашли опасный патоген — грядки под угрозой
Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель советы
Читайте также

Эксперты рекомендуют копать картофель в затопленных огородах и мыть его
Сад и огород
Эксперты рекомендуют копать картофель в затопленных огородах и мыть его
Посыпаю этим картофель после сбора урожая — клубни не гниют вообще: овощи хранятся вплоть до следующего лета — абсолютная защита
Сад и огород
Посыпаю этим картофель после сбора урожая — клубни не гниют вообще: овощи хранятся вплоть до следующего лета — абсолютная защита
Картофель пролежит миллион лет — без гнили, не прорастая: вот какой совет дала агроном со стажем — нужно сделать 1 вещь
Сад и огород
Картофель пролежит миллион лет — без гнили, не прорастая: вот какой совет дала агроном со стажем — нужно сделать 1 вещь
1 флакон препарата — и картофель идеально хранится всю зиму: опрыскайте клубни после выкапывания — никакой гнили
Россия/мир
1 флакон препарата — и картофель идеально хранится всю зиму: опрыскайте клубни после выкапывания — никакой гнили


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен