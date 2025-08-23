Как сохранить урожай картофеля после дождливого лета

21:56, 23 авг 2025

Несмотря на ожидаемый богатый урожай картофеля в Башкирии, дождливое лето создает проблемы для его сохранности. Специалисты Россельхозцентра дают рекомендации по уходу за клубнями, чтобы предотвратить их порчу.

Подготовка к сбору урожая:

* За две недели до уборки картофеля скосите ботву, чтобы просушить почву и перенаправить энергию растения в клубни.

* При сборе урожая тщательно просушивайте клубни, даже если они кажутся сухими.

Обработка и хранение картофеля

* Выдерживайте собранный картофель 4-5 дней (или дольше) в проветриваемом помещении под навесом для просушки.

* Тщательно переберите картофель, удаляя все поврежденные и больные клубни.

* Перед закладкой на хранение обработайте клубни древесной золой или мелом.

* Подготовьте хранилище заранее: очистите, продезинфицируйте и просушите.

* Разложите картофель в несколько деревянных ящиков, избегая повреждения клубней.

* Обеспечьте хорошую вентиляцию в погребе и по возможности не закрывайте его на зиму.

* Регулярно перебирайте картофель, удаляя испорченные клубни.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить урожай картофеля даже после неблагоприятных погодных условий.

Автор: Алия Карачурина