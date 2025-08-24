Это дешевое аптечное средство поможет спасти томаты от фитофторы

21:52, 24 авг 2025

В условиях аномальных дождей в Башкирии, которые привели к распространению фитофторы и потерям урожая томатов, агроном Иван Березин предлагает использовать йодный раствор для спасения пораженных растений.

Березин рекомендует использовать высококонцентрированный раствор йода — 100 мл на 10 литров воды, и опрыскивать им листья растений. Важно избегать проведения процедуры в жаркую солнечную погоду, чтобы предотвратить ожоги. Наиболее подходящее время для обработки — вечер или ночь.

Справка. Фитофтора — опасное заболевание, способное за несколько дней уничтожить не только побеги, но и плоды томатов. В социальных сетях жители Башкирии активно обсуждают проблему потери урожая из-за этой болезни, вызванной переувлажнением почвы вследствие обильных дождей.

Автор: Вадим Рудаков