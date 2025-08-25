Все новости Уфы и Башкортостана
Как в Башкирии спасти урожай картофеля в сыром огороде

14:46, 25 авг 2025

Вместо прогнозируемой засухи, жители Башкирии столкнулись с другой проблемой — непрекращающиеся дожди. Ливни создали угрозу для урожая картофеля, однако, по словам эксперта Ильдара Марданшина, сохранить большую часть урожая вполне реально.

Избыток влаги может привести к недостатку кислорода в почве, что губительно для картофеля. Кроме того, дожди способствуют распространению фитофтороза — болезни, поражающей как ботву, так и клубни.

Чтобы минимизировать потери, ученый рекомендует скосить ботву в ближайшее время, что позволит земле просохнуть. После этого можно приступать к сбору урожая. Собранный картофель необходимо просушить в проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей, а перед закладкой на хранение тщательно перебрать, удалив поврежденные клубни.

Несмотря на аномальные погодные условия, при соблюдении этих рекомендаций можно рассчитывать на хороший урожай.

Автор: Алия Карачурина
