После выкопки картофеля делаю только так — вот чем засеиваю каждую сотку: никакой парши и проволочника — земля чистая и воздушная

14:35, 25 авг 2025

Конец лета и начало осени — время сбора урожая картофеля, и многие огородники, освободив грядки, оставляют их отдыхать до следующего сезона. Однако опытные садоводы знают, что это время можно использовать с пользой, посеяв сидераты — растения, которые восстановят и обогатят почву.

Эксперт Дзен-канала «Сад. Огород. Лайф» делится своим секретом: идеальная смесь для осеннего посева — это горох и белая горчица. Горох не только обогащает почву азотом, но и помогает бороться с проволочником, опасным вредителем картофеля. Этот сидерат особенно полезен на участках, где из года в год выращивают одни и те же культуры, помогая предотвратить истощение почвы.

Белая горчица, в свою очередь, делает грунт более рыхлым и воздушным, а при разложении ее корней и стеблей земля насыщается фосфором, калием и ценными гумусными веществами. Кроме того, горчица выделяет вещества, подавляющие развитие патогенных бактерий, что снижает риск заболевания картофеля паршой.

Автор: Алия Карачурина