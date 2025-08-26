Все новости Уфы и Башкортостана
Делаю после сбора картошки только так — и за урожай не переживаю: лежкость корнеплодов увеличится до неприличия — даже прорастать не будут

10:39, 26 авг 2025

Многие садоводы с нетерпением ждут момента, когда можно будет собрать урожай картофеля, но не все знают, что правильная подготовка к хранению играет ключевую роль в том, чтобы клубни оставались свежими и вкусными в течение всей зимы. Несоблюдение важных этапов может привести к тому, что картофель испортится раньше времени, и все труды окажутся напрасными.

Первый шаг после сбора урожая — просушивание. Необходимо разложить картофель в тенистом месте, чтобы излишняя влага испарилась. Многие огородники совершают ошибку, сразу отправляя клубни в погреб, но это может привести к преждевременной порче. Картофель нуждается в дополнительной обработке — прогревании.

Прогревание проводят при температуре +16−+18 градусов. В таких условиях на поверхности клубней затягиваются мелкие повреждения, а кожура становится более плотной. Это значительно увеличивает срок хранения картофеля. Для прогрева достаточно оставить урожай под навесом на неделю, после чего еще раз тщательно перебрать клубни.

Только после просушивания и прогрева картофель можно отправлять на длительное хранение в погреб. Важно также не забыть о подготовке самого погреба. Все поверхности необходимо обработать дезинфицирующим раствором, чтобы уничтожить грибки и другие микроорганизмы, которые могут навредить урожаю.

Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель советы
