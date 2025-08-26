Борьба с вершинной гнилью томатов: как справиться с серьезной проблемой с помощью самых простых средств — агроном советует

10:30, 26 авг 2025

Вершинная гниль томатов — это настоящее бедствие для любого огородника. Эта коварная болезнь может уничтожить значительную часть урожая, если не принять меры вовремя. Ксения Давыдова, опытный агроном, делится своими рекомендациями по борьбе с этим недугом.

По словам Ксении, существует два основных подхода к решению проблемы вершинной гнили: традиционный, с использованием минеральных удобрений, и органический, основанный на применении натуральных средств. Каждый огородник может выбрать тот, который ему больше подходит.

Если вы предпочитаете традиционные методы, то кальциевая селитра станет вашим верным помощником. Для корневой подкормки достаточно растворить один спичечный коробок селитры в 10 литрах воды. Если же вы решили провести опрыскивание по листьям, то разведите одну столовую ложку препарата в том же объеме воды. Повторите процедуру через две недели для закрепления результата.

Приверженцам органического земледелия Ксения советует использовать просеянную золу и мел. При первых признаках вершинной гнили рассыпьте золу под кустами томатов и обильно полейте. Через две недели проведите двукратный полив раствором мела (100 грамм на 10 литров воды).

Автор: Алия Карачурина