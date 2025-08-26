На крышки банок всегда надеваю резинки — и сплю спокойно: Невероятный лайфхак перевернёт вашу жизнь с ног на голову

10:01, 26 авг 2025

Август — горячая пора для хозяек, ведь сезон заготовок в самом разгаре! Полки кладовых заполняются разноцветными банками с маринованными овощами, ароматными вареньями и освежающими компотами. Но даже в этом привычном процессе есть место для маленьких хитростей, которые значительно облегчают жизнь.

Эксперты популярного канала «Лайфхакер» поделились одним таким советом, который наверняка оценят многие хозяйки. Оказывается, обычная канцелярская резинка может стать незаменимым помощником при закручивании банок с винтовыми крышками.

Винтовые крышки, несомненно, очень удобны: не нужна закаточная машинка, можно использовать многократно. Но есть и обратная сторона медали — иногда открыть такую банку бывает очень непросто. Крышка скользит в руках, а банка никак не поддается.

Именно в этой ситуации на помощь приходит канцелярская резинка. Просто наденьте ее на крышку по окружности, и вы удивитесь, насколько легче станет открыть банку! Резинка обеспечит надежное сцепление с крышкой, и ваши руки больше не будут скользить.

Автор: Алия Карачурина

Фото: rutube