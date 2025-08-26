Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

На крышки банок всегда надеваю резинки — и сплю спокойно: Невероятный лайфхак перевернёт вашу жизнь с ног на голову

На крышки банок всегда надеваю резинки — и сплю спокойно: Невероятный лайфхак перевернёт вашу жизнь с ног на голову

10:01, 26 авг 2025

Август — горячая пора для хозяек, ведь сезон заготовок в самом разгаре! Полки кладовых заполняются разноцветными банками с маринованными овощами, ароматными вареньями и освежающими компотами. Но даже в этом привычном процессе есть место для маленьких хитростей, которые значительно облегчают жизнь.

Эксперты популярного канала «Лайфхакер» поделились одним таким советом, который наверняка оценят многие хозяйки. Оказывается, обычная канцелярская резинка может стать незаменимым помощником при закручивании банок с винтовыми крышками.

Винтовые крышки, несомненно, очень удобны: не нужна закаточная машинка, можно использовать многократно. Но есть и обратная сторона медали — иногда открыть такую банку бывает очень непросто. Крышка скользит в руках, а банка никак не поддается.

Именно в этой ситуации на помощь приходит канцелярская резинка. Просто наденьте ее на крышку по окружности, и вы удивитесь, насколько легче станет открыть банку! Резинка обеспечит надежное сцепление с крышкой, и ваши руки больше не будут скользить.

«Дед сказал, я повесил»: Вот зачем нам пластиковые банки на яблоне в жару — шикарный деревенский лайфхак

Читайте также:

«Дед сказал, я повесил»: Вот зачем нам пластиковые банки на яблоне в жару — шикарный деревенский лайфхак
Автор: Алия Карачурина
Фото: rutube
Теги: лайфхаки
Читайте также

Вздуются и взорвутся: Вот в чём отличие белых крышек от жёлтых — старые хозяйки этот вид не покупают
Сад и огород
Вздуются и взорвутся: Вот в чём отличие белых крышек от жёлтых — старые хозяйки этот вид не покупают
Беру 2 канцелярские резинки и надеваю на вешалку: хитроумный трюк, который стоит попробовать сразу — лучшее решение для порядка
Это интересно
Беру 2 канцелярские резинки и надеваю на вешалку: хитроумный трюк, который стоит попробовать сразу — лучшее решение для порядка
В июне беру лотки от яиц и привожу на огород: гениальный лайфхак для расчетливых хозяек — даже зимой скажете «спасибо»
Это интересно
В июне беру лотки от яиц и привожу на огород: гениальный лайфхак для расчетливых хозяек — даже зимой скажете «спасибо»
Секрет хозяйки: как обычная сетка от фруктов может сделать вашу жизнь проще
Это интересно
Секрет хозяйки: как обычная сетка от фруктов может сделать вашу жизнь проще


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен