Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Раскидала по грядкам — и земля сразу «оживилась»: одно удобрение, которое поможет улучшить качество почвы — осенью для него самое время

Раскидала по грядкам — и земля сразу «оживилась»: одно удобрение, которое поможет улучшить качество почвы — осенью для него самое время

11:09, 02 сен 2025

Каждый опытный садовод знает, что плодородная почва — это основа богатого и вкусного урожая. И хотя на рынке существует множество специализированных удобрений, существуют и проверенные временем народные методы, способные значительно улучшить качество земли на вашем участке.

Одним из таких секретных ингредиентов, как сообщает издание «БелНовости», является обычный лавровый лист, который можно найти на любой кухне. Эта ароматная специя обладает удивительными свойствами, которые могут принести огромную пользу вашему саду.

Лавровый лист не только обогащает почву полезными веществами, но и помогает бороться с надоедливыми сорняками. Для этого достаточно прикопать несколько листьев на глубину около пяти сантиметров. Расчет простой: на один квадратный метр земли потребуется всего четыре лавровых листа. После этого не забудьте обильно полить почву.

Опытные садоводы рекомендуют вносить лавровый лист в почву весной или осенью, перед началом сезона дождей. В это время специя сможет максимально раскрыть свои полезные свойства и обогатить землю.

Лаврушку смешиваю с этим веществом и бросаю в барабан стиралки — вещи становятся словно новые: всего 1 манипуляция — никакой «Тайд» не нужен

Читайте также:

Лаврушку смешиваю с этим веществом и бросаю в барабан стиралки — вещи становятся словно новые: всего 1 манипуляция — никакой «Тайд» не нужен
Автор: Алия Карачурина
Теги: лавровый лист удобрения
Читайте также

Лаврушку смешиваю с этим веществом и бросаю в барабан стиралки — вещи становятся словно новые: всего 1 манипуляция — никакой «Тайд» не нужен
Это интересно
Лаврушку смешиваю с этим веществом и бросаю в барабан стиралки — вещи становятся словно новые: всего 1 манипуляция — никакой «Тайд» не нужен
Положила лавровый лист в карман — и зажила спокойно: вот что произошло — разница чувствуется сразу
Это интересно
Положила лавровый лист в карман — и зажила спокойно: вот что произошло — разница чувствуется сразу
Кладу лавровый лист в миску — и поджигаю: После этого пляшу от восхитительного эффекта — решаю сразу 2 проблемы одним «ударом»
Это интересно
Кладу лавровый лист в миску — и поджигаю: После этого пляшу от восхитительного эффекта — решаю сразу 2 проблемы одним «ударом»
Огурцы обожают эту копеечную подкормку: с одной грядки собираю мешки урожая — жалею, что не делала так раньше
Сад и огород
Огурцы обожают эту копеечную подкормку: с одной грядки собираю мешки урожая — жалею, что не делала так раньше


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен