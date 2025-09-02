Раскидала по грядкам — и земля сразу «оживилась»: одно удобрение, которое поможет улучшить качество почвы — осенью для него самое время

11:09, 02 сен 2025

Каждый опытный садовод знает, что плодородная почва — это основа богатого и вкусного урожая. И хотя на рынке существует множество специализированных удобрений, существуют и проверенные временем народные методы, способные значительно улучшить качество земли на вашем участке.

Одним из таких секретных ингредиентов, как сообщает издание «БелНовости», является обычный лавровый лист, который можно найти на любой кухне. Эта ароматная специя обладает удивительными свойствами, которые могут принести огромную пользу вашему саду.

Лавровый лист не только обогащает почву полезными веществами, но и помогает бороться с надоедливыми сорняками. Для этого достаточно прикопать несколько листьев на глубину около пяти сантиметров. Расчет простой: на один квадратный метр земли потребуется всего четыре лавровых листа. После этого не забудьте обильно полить почву.

Опытные садоводы рекомендуют вносить лавровый лист в почву весной или осенью, перед началом сезона дождей. В это время специя сможет максимально раскрыть свои полезные свойства и обогатить землю.

Автор: Алия Карачурина