Выкапываю картошку и сразу иду в лес — от колорадских жуков в следующем сезоне страдать не буду: вот чем посыпаю почву — эффективное средство

22:28, 05 сен 2025

Колорадский жук — настоящий кошмар для любого дачника. Этот прожорливый вредитель способен уничтожить урожай картофеля в считанные дни, а его способность зимовать в почве делает борьбу с ним еще более сложной. Опытные огородники нашли простой и эффективный способ избавиться от колорадского жука раз и навсегда.

Секрет заключается в том, чтобы воздействовать не на взрослых особей, а на их личинок, которые прячутся в земле. Для этого перед перекопкой участка достаточно внести в почву обычную хвою.

Рассыпьте хвойные иголки по всей площади огорода, а затем тщательно перекопайте землю. Хвоя будет медленно разлагаться в течение нескольких лет, создавая неблагоприятную среду для развития личинок колорадского жука и проволочника. Этот метод не только эффективен, но и экологичен, ведь хвоя — это натуральный материал, который не навредит почве и растениям.

Важно помнить, что хвоя повышает кислотность почвы. Если ваш участок отличается повышенной кислотностью, рекомендуется вместе с хвоей внести доломитовую муку (примерно 1 стакан на 1 квадратный метр). Это поможет поддерживать оптимальный уровень pH почвы для роста и развития ваших растений.

