Как сохранить яблоки до зимы: останутся сочными и вкусными — раскрыты простые и проверенные методы

22:27, 15 сен 2025

Осень — щедрое время сбора урожая, и особенно приятно видеть, как яблони одаривают нас своими плодами. Но как сохранить этот подарок природы свежим и сочным до самой зимы? Агроном Ксения Давыдова делится своими рекомендациями, которые помогут дачникам продлить удовольствие от вкусных яблок.

Первый и важнейший шаг — это правильный отбор яблок для хранения. Ксения Давыдова советует выбирать только яблоки среднего размера, без каких-либо повреждений или признаков порчи. Поврежденные плоды не только сами быстро испортятся, но и могут заразить остальные яблоки, сократив срок хранения всего урожая.

Каждое яблоко нужно бережно завернуть в газету, чтобы предотвратить распространение гнили и плесени. Затем яблоки укладывают в один слой в деревянный ящик или коробку из-под обуви, предварительно выстелив дно древесными опилками или стружкой. Это поможет сохранить оптимальный уровень влажности. Дополнительная хитрость — ватка, смоченная уксусом, помещенная в угол ящика. Она будет поглощать лишнюю влагу и предотвращать появление неприятного запаха.

Идеальное место для хранения яблок — это застекленная лоджия, погреб или кладовка, где поддерживается температура от +1 до +5 градусов и относительная влажность воздуха 85-90%. Важно, чтобы место было темным, так как свет ускоряет процесс созревания и порчи фруктов.

Еще один интересный способ хранения яблок — это использование сухого прокаленного песка. В плотный ящик насыпают слой песка, затем укладывают слой яблок, который снова засыпают песком. Процесс повторяют до заполнения ящика, пересыпая каждый слой яблок песком. Песок впитает излишнюю влагу и защитит яблоки от горечи и плесени.

Автор: Вадим Рудаков