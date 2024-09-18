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Необычный способ посадки чеснока: сибирские садоводы делятся опытом

Необычный способ посадки чеснока: сибирские садоводы делятся опытом

15:51, 18 сен 2024

В Сибири садоводы разработали уникальный подход к посадке чеснока, который гарантирует впечатляющий урожай даже в условиях короткого лета. Вместо традиционной осенней посадки отдельных зубчиков, сибиряки закапывают целые головки чеснока в октябре, используя особый метод подготовки почвы и защиты от морозов.

Процесс начинается с выкапывания ямы, дно которой выстилается сфагнумом и лапником, создавая естественную «перину» для чеснока. Затем головки, предварительно завернутые в ткань, укладываются на эту подстилку и покрываются сверху дополнительным слоем лапника. Яма закапывается, почва утрамбовывается, а место посадки отмечается для легкого обнаружения весной.

Осенью также подготавливается участок для весенней посадки, чтобы избежать борьбы с мерзлой землей. Для этого выкапываются траншеи глубиной в штык лопаты, а вынутая земля складывается рядом. В апреле эти траншеи заполняются перепревшей ботвой, золой и навозом, после чего земля возвращается на место.

В мае, когда почва полностью оттает, сибирские огородники раскапывают чесночную лунку, где уже видны корешки и проклевывающиеся перья. Чеснок разбирают на зубчики, которые затем отмачиваются в питательном растворе с микроэлементами и марганцем для дезинфекции. Для посадки отбираются только крупные, здоровые зубчики.

Чеснок высаживается в борозды на глубину около пяти сантиметров, присыпается землей и поливается. Вскоре появляются зеленые всходы, а в августе можно собирать урожай — крупные, ароматные головки сибирского чеснока.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: чеснок советы
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