Необычный способ посадки чеснока: сибирские садоводы делятся опытом
15:51, 18 сен 2024
В Сибири садоводы разработали уникальный подход к посадке чеснока, который гарантирует впечатляющий урожай даже в условиях короткого лета. Вместо традиционной осенней посадки отдельных зубчиков, сибиряки закапывают целые головки чеснока в октябре, используя особый метод подготовки почвы и защиты от морозов.
Процесс начинается с выкапывания ямы, дно которой выстилается сфагнумом и лапником, создавая естественную «перину» для чеснока. Затем головки, предварительно завернутые в ткань, укладываются на эту подстилку и покрываются сверху дополнительным слоем лапника. Яма закапывается, почва утрамбовывается, а место посадки отмечается для легкого обнаружения весной.
Осенью также подготавливается участок для весенней посадки, чтобы избежать борьбы с мерзлой землей. Для этого выкапываются траншеи глубиной в штык лопаты, а вынутая земля складывается рядом. В апреле эти траншеи заполняются перепревшей ботвой, золой и навозом, после чего земля возвращается на место.
В мае, когда почва полностью оттает, сибирские огородники раскапывают чесночную лунку, где уже видны корешки и проклевывающиеся перья. Чеснок разбирают на зубчики, которые затем отмачиваются в питательном растворе с микроэлементами и марганцем для дезинфекции. Для посадки отбираются только крупные, здоровые зубчики.
Чеснок высаживается в борозды на глубину около пяти сантиметров, присыпается землей и поливается. Вскоре появляются зеленые всходы, а в августе можно собирать урожай — крупные, ароматные головки сибирского чеснока.
- Ранее мы писали о том, как подготовить чеснок к хранению в июле — пролежит до нового сезона без грамма плесени
Читайте также:Чеснок останется острым и хрустящим до 12 месяцев: вот как заготавливаю его в конце июля — быстро, просто и надёжно