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Ваша дача в опасности: нужно сделать это уже до первых заморозков — времени мало

Ваша дача в опасности: нужно сделать это уже до первых заморозков — времени мало

00:01, 11 окт 2024

Приближение зимы требует особого внимания к подготовке загородной недвижимости. Своевременные меры по консервации дома и участка помогут избежать неприятных сюрпризов весной и сохранить имущество в отличном состоянии. Эксперты рекомендуют начать подготовительные работы заблаговременно, еще до наступления первых заморозков.

Наведение порядка на территории

Первый этап подготовки участка к зимовке начинается с тщательной уборки территории. Особое внимание следует уделить сбору опавшей листвы и падалицы. Эти растительные остатки могут стать источником распространения болезней и привлечь вредителей. Газон требует регулярного ухода вплоть до установления стабильно холодной погоды — его нужно не только стричь, но и удобрять специальными составами для повышения зимостойкости.

Техническое обслуживание строений

Надежная защита построек от зимних невзгод начинается с тщательной проверки кровли. Необходимо выявить и устранить даже минимальные повреждения, которые могут привести к протечкам во время оттепелей или обильных снегопадов. Внутренние помещения нуждаются в генеральной уборке — это не только вопрос чистоты, но и профилактика появления грызунов, которые часто ищут укрытие в домах с приходом холодов.

Инженерные системы и коммуникации

Особого внимания требуют системы водоснабжения и электрические приборы. Все неиспользуемое зимой электрооборудование следует обесточить. Из труб и резервуаров необходимо полностью слить воду — это предотвратит их разрушение при замерзании. Владельцам бассейнов важно провести полный комплекс консервационных работ согласно инструкции производителя.

Забота о зеленых насаждениях

Финальный этап подготовки — работа с садовыми растениями. Деревья и кустарники нуждаются в санитарной обрезке с удалением больных, сухих и поврежденных ветвей. Все срезы необходимо обработать садовым варом для защиты от инфекций. Поливочную систему следует полностью освободить от воды, тщательно просушить шланги и убрать их на хранение в закрытое помещение.

Автор: Алия Карачурина
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