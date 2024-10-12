Как подготовить малину к зиме: советы агрономов

16:24, 12 окт 2024

Хотя дачный сезон близится к завершению, работы в саду ещё достаточно. Осень — важное время для подготовки плодовых кустарников, в том числе и малины, к предстоящим холодам. Октябрь — идеальный период для внесения удобрений, которые обеспечат будущий урожай.

Специалисты рекомендуют комплексный подход к осенней подкормке малины, включающий три основных компонента.

Магний и кальций: для восполнения дефицита этих элементов используют калимагнезию. Это минеральное удобрение легко в применении и позволяет точно дозировать подкормку. Норма внесения — 3 столовые ложки на квадратный метр.

Фосфор: необходим для развития мощной корневой системы. В качестве источника фосфора используют суперфосфат. Перед внесением удобрения (20-25 г на куст) почву рыхлят, поливают, а затем равномерно распределяют гранулы и выравнивают поверхность.

Древесная зола: это органическое удобрение, богатое калием и другими микроэлементами. Золу вносят после осенней обрезки малины, распределяя 250-300 г под каждый куст.

Завершающий этап подготовки малины к зиме — мульчирование. В качестве мульчи используют компост или перегной. Перед укладкой мульчирующего слоя почву вокруг куста разравнивают, чтобы предотвратить застой талой воды. Мульча защитит корневую систему малины от морозов.

Автор: Алия Карачурина