Одна ложка борной кислоты: эта подкормка подготовит смородину к зиме — летом урожай порадует

14:27, 13 окт 2024

С наступлением осени многие садоводы ошибочно полагают, что уход за смородиной можно отложить до весны. Однако именно в этот период закладывается фундамент будущего урожая. Людмила Перевалова, опытный садовод с многолетним стажем, раскрывает секреты правильной подготовки смородиновых кустов к зимнему периоду.

«Осенняя подкормка — это не просто прихоть, а необходимость для здоровья растений», — утверждает Людмила.

По ее словам, правильно составленный питательный коктейль не только укрепит кусты, но и защитит их от возможных заболеваний и вредителей.

Рецепт успеха прост и доступен каждому. Основу подкормки составляет доломитовая мука — природный источник кальция и магния. Эти элементы играют ключевую роль в формировании крепкой структуры растения.

«Три килограмма доломитовой муки на куст — и вы увидите разницу уже следующей весной», — обещает эксперт.

Для усиления защитных свойств Людмила рекомендует добавить в смесь столовую ложку медного купороса. Этот компонент создаст надежный барьер против патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей. Завершающим штрихом станут 10 граммов борной кислоты, которая активизирует метаболические процессы в растении и стимулирует фотосинтез.

Процесс внесения удобрения требует внимательности и аккуратности. Перевалова подчеркивает важность равномерного распределения смеси в приствольном круге.

«Не забудьте хорошо полить кусты после подкормки, но будьте осторожны — сильный напор воды может вымыть питательные вещества», — предупреждает садовод.

Завершающим этапом ухода станет мульчирование. Этот простой прием поможет сохранить влагу в почве и защитит корневую систему от резких перепадов температур.

Людмила особо отмечает, что подкормку следует проводить только после полного сбора урожая.

«Это не только обеспечит максимальную эффективность удобрения, но и исключит его влияние на вкус и качество ягод», — поясняет она.

Автор: Вадим Рудаков