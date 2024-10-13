Одна ложка борной кислоты: эта подкормка подготовит смородину к зиме — летом урожай порадует
14:27, 13 окт 2024
С наступлением осени многие садоводы ошибочно полагают, что уход за смородиной можно отложить до весны. Однако именно в этот период закладывается фундамент будущего урожая. Людмила Перевалова, опытный садовод с многолетним стажем, раскрывает секреты правильной подготовки смородиновых кустов к зимнему периоду.
По ее словам, правильно составленный питательный коктейль не только укрепит кусты, но и защитит их от возможных заболеваний и вредителей.
Рецепт успеха прост и доступен каждому. Основу подкормки составляет доломитовая мука — природный источник кальция и магния. Эти элементы играют ключевую роль в формировании крепкой структуры растения.
Для усиления защитных свойств Людмила рекомендует добавить в смесь столовую ложку медного купороса. Этот компонент создаст надежный барьер против патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей. Завершающим штрихом станут 10 граммов борной кислоты, которая активизирует метаболические процессы в растении и стимулирует фотосинтез.
Процесс внесения удобрения требует внимательности и аккуратности. Перевалова подчеркивает важность равномерного распределения смеси в приствольном круге.
Завершающим этапом ухода станет мульчирование. Этот простой прием поможет сохранить влагу в почве и защитит корневую систему от резких перепадов температур.
Людмила особо отмечает, что подкормку следует проводить только после полного сбора урожая.
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