Семена астр собираю по осени: лучше магазинных в разы

23:12, 13 окт 2024

Астры с их разнообразием форм и цветов способны очаровать любого садовода. От нежно-розовых до насыщенно-фиолетовых, от компактных помпонов до роскошных махровых соцветий — растения поражают своим многообразием. Неудивительно, что многие дачники стремятся сохранить полюбившиеся сорта для следующего сезона.

Но как же это сделать? Ответ прост — собрать семена самостоятельно. Этот процесс не только экономит средства, но и позволяет сохранить именно те сорта, которые лучше всего прижились в вашем саду. Мы обратились к Ксении Давыдовой, опытному агроному Тимирязевской академии, чтобы узнать секреты успешного сбора и хранения семян астр.

Октябрь — идеальное время для сбора семян. К этому моменту пышные соцветия астр уже отцвели, уступив место семенным коробочкам. Именно сейчас семена достигли полной зрелости и готовы к длительному хранению.

Процесс сбора семян астр включает несколько простых шагов:

1. Выкопайте растения целиком. Осторожно извлеките кусты из земли вместе с корневой системой.

2. Обеспечьте правильную сушку. Перенесите растения в сухое, хорошо проветриваемое место. Теплица отлично подходит для этой цели.

3. Дайте время на дозревание. Оставьте кусты в теплице примерно на две недели. За это время семена окончательно созреют и высохнут.

4. Извлеките семена. Аккуратно выберите семена из цветочных корзинок. Не беспокойтесь, если вместе с семенами попадет немного шелухи — это не повлияет на их всхожесть.

5. Подготовьте к хранению. Разложите семена по бумажным пакетам и храните в сухом прохладном месте до следующей посадки.

Ксения Давыдова дает ценный совет: «Обязательно подпишите каждый пакет, указав сорт астры и дату сбора семян. Это поможет вам в будущем сезоне грамотно спланировать посадки и создать уникальную цветочную композицию».

Автор: Вадим Рудаков