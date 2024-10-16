На зиму нужно перекапывать только эти грядки: агроном дала совет россиянам — лопата понадобится не везде

09:18, 16 окт 2024

В преддверии зимы садоводы-любители сталкиваются с извечным вопросом: стоит ли браться за лопату и переворачивать землю на опустевших грядках? Этот трудоемкий процесс вызывает немало споров среди огородников, и мы решили разобраться в его плюсах и минусах.

Две стороны медали

Традиционно считается, что осенняя перекопка помогает избавиться от нежелательных «гостей» в почве — сорняков, вредных личинок и болезнетворных бактерий. Кроме того, этот процесс позволяет равномерно распределить удобрения и подготовить землю к лучшему впитыванию талых вод весной.

Однако у этой практики есть и обратная сторона. Перекапывая почву, мы нарушаем естественную экосистему, уничтожая не только вредителей, но и полезных насекомых, которые играют важную роль в поддержании здоровья почвы. К тому же, на поверхность выносится менее плодородный слой земли, что может негативно сказаться на росте будущих растений.

Мнение эксперта

Ксения Давыдова, опытный агроном и садовод, предлагает индивидуальный подход к каждому участку.

«Не стоит бездумно перекапывать весь огород», — утверждает специалист.

По ее словам, ключевым фактором при принятии решения должен стать тип почвы на вашем участке.

Когда копать необходимо?

Перекопка действительно необходима для участков с тяжелой, глинистой почвой. Такой тип грунта чаще встречается в регионах с холодным климатом. Рыхление помогает улучшить структуру почвы, обеспечивая лучшую аэрацию и дренаж.

А если почва легкая?

Владельцам участков с песчаным или легким суглинистым грунтом можно выдохнуть с облегчением — такую почву можно оставить в покое до весны. Природа сама позаботится о ее подготовке к новому сезону.

Важно не опоздать

Если вы все же решили взяться за лопату, Ксения Давыдова советует не затягивать с этим процессом.

«Оптимальное время для осенней перекопки — период с конца октября до начала ноября», — отмечает эксперт.

Главное — успеть до наступления заморозков и затяжных осенних дождей, которые могут существенно осложнить работу.

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Автор: Алия Карачурина