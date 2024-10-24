Урожайные, мясистые и пролежат до 2-х месяцев: назван сорт помидоров, который лучше купить уже в октябре — устойчив к заболеваниям

09:08, 24 окт 2024

Компания «СеДеК» рекомендует огородникам обратить внимание на сорт томатов «Екатерина Великая» и приобрести семена заранее. Этот гибридный сорт отличается длительным периодом плодоношения — с июля по октябрь, хотя первые плоды созревают спустя 100−110 дней после посадки.

«Екатерина Великая» — индетерминантный сорт, достигающий в высоту 2,5 метров. Каждая кисть приносит 5-7 крупных плодов весом 250-350 грамм. Томаты кисло-сладкие на вкус, с плотной и сочной мякотью, идеально подходят как для свежих салатов, так и для консервирования. Кроме того, они могут храниться до двух месяцев.

Важным преимуществом сорта является его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, а также к таким заболеваниям, как вертициллез и вирус табачной мозаики.

Для справки: гибридные сорта получают путем скрещивания нескольких разновидностей растений, объединяя в себе их лучшие качества.

Автор: Семен Подгорный