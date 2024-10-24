Скороспелые и неприхотливые: какие сорта перцев стоит купить до Нового года — потом семян уже не найти

09:24, 24 окт 2024

Многие огородники уже сейчас задумываются о выборе семян на следующий огородный сезон. Особой популярностью пользуются скороспелые сорта перцев, позволяющие получить урожай в кратчайшие сроки. Однако с приобретением некоторых сортов стоит поторопиться, так как их может не оказаться в продаже в следующем году.

«Иволга»: Этот неприхотливый сорт идеально подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте, даже в регионах с неблагоприятными климатическими условиями. Перцы созревают всего за 80 дней после появления всходов. Плоды «Иволги» имеют форму сердца, вес до 160 г, и отличаются сочной сладкой мякотью. В процессе созревания их цвет меняется от цвета слоновой кости до оранжево-желтого.

«Немезис F1»: Этот гибрид устойчив к различным заболеваниям, включая вершинную гниль. Созревание плодов происходит примерно через 90 дней. Крупные (до 200 г), конусовидные, красные перцы обладают сочной мякотью, ярким ароматом и отличным вкусом. Они прекрасно подходят для употребления в свежем виде и для консервирования.

Не забывайте: Для успешного выращивания рассады перцев необходимо обеспечить ей достаточное количество света и регулярный полив, поддерживая почву во влажном состоянии.

Автор: Алия Карачурина