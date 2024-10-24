Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Скороспелые и неприхотливые: какие сорта перцев стоит купить до Нового года — потом семян уже не найти

Скороспелые и неприхотливые: какие сорта перцев стоит купить до Нового года — потом семян уже не найти

09:24, 24 окт 2024

Многие огородники уже сейчас задумываются о выборе семян на следующий огородный сезон. Особой популярностью пользуются скороспелые сорта перцев, позволяющие получить урожай в кратчайшие сроки. Однако с приобретением некоторых сортов стоит поторопиться, так как их может не оказаться в продаже в следующем году.

«Иволга»: Этот неприхотливый сорт идеально подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте, даже в регионах с неблагоприятными климатическими условиями. Перцы созревают всего за 80 дней после появления всходов. Плоды «Иволги» имеют форму сердца, вес до 160 г, и отличаются сочной сладкой мякотью. В процессе созревания их цвет меняется от цвета слоновой кости до оранжево-желтого.

«Немезис F1»: Этот гибрид устойчив к различным заболеваниям, включая вершинную гниль. Созревание плодов происходит примерно через 90 дней. Крупные (до 200 г), конусовидные, красные перцы обладают сочной мякотью, ярким ароматом и отличным вкусом. Они прекрасно подходят для употребления в свежем виде и для консервирования.

Не забывайте: Для успешного выращивания рассады перцев необходимо обеспечить ей достаточное количество света и регулярный полив, поддерживая почву во влажном состоянии.

Автор: Алия Карачурина
Теги: перцы советы
Читайте также

Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы
Это интересно
Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы
Не забудьте высадить в июле: Эти 3 сорта огурцов будут плодоносить до глубокой осени — урожайность — 12,2 кг/м2, масса плода — до 100 г
Сад и огород
Не забудьте высадить в июле: Эти 3 сорта огурцов будут плодоносить до глубокой осени — урожайность — 12,2 кг/м2, масса плода — до 100 г
«Бешеная плодовитость»: агроном Виктория Карелина назвала 3 лучших сорта сладкого перца
Это интересно
«Бешеная плодовитость»: агроном Виктория Карелина назвала 3 лучших сорта сладкого перца
Урожайные, мясистые и пролежат до 2-х месяцев: назван сорт помидоров, который лучше купить уже в октябре — устойчив к заболеваниям
Сад и огород
Урожайные, мясистые и пролежат до 2-х месяцев: назван сорт помидоров, который лучше купить уже в октябре — устойчив к заболеваниям


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok