Забудьте о скудном урожае: эксперт назвала 5 самых урожайных сортов огурцов

09:22, 31 окт 2024

Мечта каждого дачника — собрать богатый урожай со своего участка. Профессиональный агроном из Башкирии Эльвира Абдуллина поделилась информацией о пяти высокоурожайных сортах огурцов, способных превратить эту мечту в реальность.

На первом месте расположился гибрид Зозуля F1, демонстрирующий впечатляющие показатели урожайности — до 20 килограммов с одного квадратного метра. Данный сорт формирует крупные плоды длиной 20-24 сантиметра при массе около 300 граммов. Универсальность использования делает его привлекательным как для приготовления свежих салатов, так и для заготовок.

Второе место занимает Емеля F1 — универсальный гибрид, демонстрирующий отличные результаты в различных условиях выращивания. Этот сорт одинаково хорошо развивается в теплицах, парниках и даже на застекленных балконах, давая до 16 килограммов плодов с квадратного метра за сезон.

Гибрид Мурашка F1 отличается ранним созреванием и стабильной урожайностью до 12 килограммов с квадратного метра при выращивании в теплице. Компактные плоды длиной до 12 сантиметров превосходно подходят как для маринования, так и для свежих салатов.

Особого внимания заслуживает Сибирская гирлянда F1, показывающая феноменальную урожайность — 15-30 килограммов с одного растения. Этот сорт формирует некрупные, сладкие плоды, одинаково хорошо подходящие для употребления в свежем виде и консервирования.

Завершает пятерку лидеров гибрид Матрица F1, начинающий плодоношение уже через месяц после высадки. При выращивании в тепличных условиях урожайность достигает 11 килограммов с квадратного метра, что делает его оптимальным выбором для нетерпеливых огородников.

Автор: Семен Подгорный