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Высаживаем урожайный перец для получения урожая весной — декабрь лучший месяц для посева мясистого «Желтого слона»

Высаживаем урожайный перец для получения урожая весной — декабрь лучший месяц для посева мясистого «Желтого слона»

19:04, 01 дек 2024

Любители крупных и сочных перцев, внимание: настал идеальный момент для посева сорта "Желтый слон". Этот сорт выделяется внушительными мясистыми плодами и ярким вкусом. Для достижения отличных результатов важно соблюдать правильную технологию выращивания.

От посева до созревания плодов проходит 120-140 дней. Зимний старт позволяет получить мощную рассаду к весенней высадке. Особенно актуален ранний посев для северных территорий с коротким тёплым сезоном.

Начните с подготовки посевного материала. Семена требуют замачивания в тёплой воде на 10-12 часов с последующей обработкой стимулятором роста. Подготовьте питательный рыхлый грунт и заполните им ёмкости, оставляя небольшой запас до края - 2-3 сантиметра.

Произведите посев на глубину одного сантиметра. После увлажнения почвы накройте посевы плёнкой. До появления всходов поддерживайте температуру 22-25 градусов, затем переместите ёмкости на освещённый подоконник.

При правильном уходе, включающем своевременные поливы и подкормки, к марту растения будут готовы к пикировке. Высадка в открытый грунт планируется на май.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из видео YouTube-канала "уДАЧНАЯ ЖИЗНЬ"
Теги: перцы рассада перцев семена
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