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Садовник раскрыл секрет цветка-самозванца, притворяющегося ромашкой

Садовник раскрыл секрет цветка-самозванца, притворяющегося ромашкой

13:08, 31 янв 2025

Дачники нашли замену надоевшей ромашке - неубиваемый цветок радует глаз до поздней осени.

По информации экспертов издания "Ботаничка", нивяник обыкновенный становится всё популярнее среди садоводов как альтернатива классической ромашке.

Эта живучая красотка с белоснежными лепестками может вымахать до 60 сантиметров в высоту. Главная фишка — цветёт без остановки с начала июля до первых морозов. А всё потому, что постоянно выбрасывает новые побеги.

Растение не боится ничего: ни плохой земли, ни резких перепадов температур. Единственное, что любит — солнышко, хотя и в полутени неплохо себя чувствует.

Лайфхак от ботаников: посейте семена под зиму, и уже весной получите первые всходы. Пересадите малышей в мае на постоянное место — к осени они вас порадуют цветами.

Кстати, несмотря на схожесть с ромашкой, это совсем другое растение. Хотя в народе их часто путают. Нивяник — идеальный вариант для ленивых садоводов: посадил и забыл, а он радует глаз все лето и даже годится для букетов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
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