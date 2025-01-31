Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Этот неубиваемый помидор кормит дачников уже в начале июня

Этот неубиваемый помидор кормит дачников уже в начале июня

14:54, 31 янв 2025

Российские садоводы-любители обнаружили томат, который может порадовать урожаем уже в начале июня. Информацию об этом публикует портал ogorod.

Речь идёт о сорте "Альфа" — настоящей находке для тех, кто не хочет возиться с пасынкованием. Компактный куст высотой всего полметра даёт сочные красные помидорки весом до 80 граммов. От всходов до спелых плодов — всего 85 дней.

Главная фишка сорта — он практически неубиваемый. Фитофтора, дожди, холода — всё нипочём этому крепышу. При этом помидоры получаются сладкие, с тонкой кожицей — самое то для засолки.

Эксперты подчёркивают: если хотите пораньше полакомиться свежими томатами, обратите внимание на ранние сорта. Они успевают отплодоносить до разгула грибковых болезней и прекрасно себя чувствуют даже в суровом климате Урала и Сибири.

А чтобы не промахнуться со сроками посадки, просто добавьте неделю к указанному на пакетике времени созревания — и точно рассчитаете, когда сеять семена на рассаду.

Урожайные, мясистые и пролежат до 2-х месяцев: назван сорт помидоров, который лучше купить уже в октябре — устойчив к заболеваниям

Читайте также:

Урожайные, мясистые и пролежат до 2-х месяцев: назван сорт помидоров, который лучше купить уже в октябре — устойчив к заболеваниям
Автор: Семен Подгорный
Теги: помидоры
Читайте также

Помидор-рекордсмен: агроном Давыдова делится секретом богатого урожая, от которого соседи обзавидуются
Это интересно
Помидор-рекордсмен: агроном Давыдова делится секретом богатого урожая, от которого соседи обзавидуются
Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы
Это интересно
Редиска вырастет за 16 дней: скороспелые сорта для теплицы
Невероятный сорт помидоров: ветки ломятся от обилия плодов, садоводы выбирают только их
Это интересно
Невероятный сорт помидоров: ветки ломятся от обилия плодов, садоводы выбирают только их
Не забудьте высадить в июле: Эти 3 сорта огурцов будут плодоносить до глубокой осени — урожайность — 12,2 кг/м2, масса плода — до 100 г
Сад и огород
Не забудьте высадить в июле: Эти 3 сорта огурцов будут плодоносить до глубокой осени — урожайность — 12,2 кг/м2, масса плода — до 100 г


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok