Этот неубиваемый помидор кормит дачников уже в начале июня

14:54, 31 янв 2025

Российские садоводы-любители обнаружили томат, который может порадовать урожаем уже в начале июня. Информацию об этом публикует портал ogorod.

Речь идёт о сорте "Альфа" — настоящей находке для тех, кто не хочет возиться с пасынкованием. Компактный куст высотой всего полметра даёт сочные красные помидорки весом до 80 граммов. От всходов до спелых плодов — всего 85 дней.

Главная фишка сорта — он практически неубиваемый. Фитофтора, дожди, холода — всё нипочём этому крепышу. При этом помидоры получаются сладкие, с тонкой кожицей — самое то для засолки.

Эксперты подчёркивают: если хотите пораньше полакомиться свежими томатами, обратите внимание на ранние сорта. Они успевают отплодоносить до разгула грибковых болезней и прекрасно себя чувствуют даже в суровом климате Урала и Сибири.

А чтобы не промахнуться со сроками посадки, просто добавьте неделю к указанному на пакетике времени созревания — и точно рассчитаете, когда сеять семена на рассаду.

Автор: Семен Подгорный