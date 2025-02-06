Томат-сенсация сезона-2025: до 9 кг с куста, плодоносит до заморозков, не боится ни фитофтороза, ни тени
20:59, 06 фев 2025
В преддверии дачного сезона огородники активно интересуются элитными сортами томатов. Сибирский блогер поделился особенностями выращивания известного сорта под названием "Буржуй".
Этот томат отличается исключительной выносливостью. Устойчив и к холоду, и к жаре, хорошо развивается даже в затененных местах. Урожайность впечатляет — до 9 килограммов с одного растения. Плоды формируются крупные — по 200 граммов каждый, с плотной мякотью и сладким вкусом.
Главное преимущество "Буржуя" — высокая сопротивляемость болезням. Фитофтороз и другие заболевания ему не страшны. Растение достигает высоты 80-120 сантиметров, плодоношение продолжается с середины лета до осени.
За 13 лет присутствия на садовых участках сорт заслужил признание многих дачников. Причины очевидны — созревание происходит за 4 месяца, на одной кисти формируется до шести плодов, а на главном стебле развивается 4-5 таких кистей.
"Буржуй" — сорт, полностью соответствующий своему названию. Высокая урожайность, превосходные вкусовые качества и отличная устойчивость к неблагоприятным погодным условиям делают его достойным кандидатом для выращивания на любом приусадебном участке.
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