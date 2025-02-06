Томат-сенсация сезона-2025: до 9 кг с куста, плодоносит до заморозков, не боится ни фитофтороза, ни тени

20:59, 06 фев 2025

В преддверии дачного сезона огородники активно интересуются элитными сортами томатов. Сибирский блогер поделился особенностями выращивания известного сорта под названием "Буржуй".

Этот томат отличается исключительной выносливостью. Устойчив и к холоду, и к жаре, хорошо развивается даже в затененных местах. Урожайность впечатляет — до 9 килограммов с одного растения. Плоды формируются крупные — по 200 граммов каждый, с плотной мякотью и сладким вкусом.

Главное преимущество "Буржуя" — высокая сопротивляемость болезням. Фитофтороз и другие заболевания ему не страшны. Растение достигает высоты 80-120 сантиметров, плодоношение продолжается с середины лета до осени.

За 13 лет присутствия на садовых участках сорт заслужил признание многих дачников. Причины очевидны — созревание происходит за 4 месяца, на одной кисти формируется до шести плодов, а на главном стебле развивается 4-5 таких кистей.

"Буржуй" — сорт, полностью соответствующий своему названию. Высокая урожайность, превосходные вкусовые качества и отличная устойчивость к неблагоприятным погодным условиям делают его достойным кандидатом для выращивания на любом приусадебном участке.

Читайте также: Этот неубиваемый помидор кормит дачников уже в начале июня

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из видео канала «Урожайный огород»