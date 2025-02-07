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Томат, который стал любимцем сибирских дачников: Этот сорт не боится суровых условий и дарит отличный урожай — до 10 сочных плодов с одной кисти

Томат, который стал любимцем сибирских дачников: Этот сорт не боится суровых условий и дарит отличный урожай — до 10 сочных плодов с одной кисти

11:08, 07 фев 2025

Эксперты портала "Гарденмарт" рассказали о редком сорте томатов "Сибирский сюрприз", который по вкусовым качествам максимально приближен к легендарным советским помидорам.

Ностальгия по тем самым, "бабушкиным" помидорам знакома каждому, кто застал советское время. Сочные, с насыщенным вкусом и неповторимым ароматом - найти такие сейчас практически нереально. Но специалисты уверяют: есть сорт, способный вернуть те самые ощущения.

"Сибирский сюрприз" - находка для тех, кто устал от безвкусных магазинных томатов. Этот морозоустойчивый сорт - настоящий подарок для дачников из любого региона России. Неприхотливый характер позволяет выращивать его как в теплице, так и под открытым небом.

Помидоры этого сорта - настоящие трудяги. На каждой кисти вызревает до 10 плодов перцевидной формы весом до 150 граммов. Кусты вырастают до 1,2 метра и требуют надёжной подвязки - иначе не выдержат веса своего щедрого урожая.

Главная фишка "Сибирского сюрприза" - вкус, максимально приближенный к тому самому, советскому. Сладкие, с насыщенным томатным ароматом - эти помидоры универсальны в применении. Их можно и в салат порезать, и в банку закатать, и просто так схрустеть с грядки.

Агрономы отмечают, что для получения максимального урожая достаточно умеренного пасынкования. При правильном уходе один куст может обеспечить помидорами среднюю семью на весь сезон. Единственный нюанс - в открытом грунте урожайность может быть чуть ниже, чем в теплице, но это компенсируется неприхотливостью сорта.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: помидоры
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