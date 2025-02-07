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Томаты для ленивых: высадил, оставил и собрал урожай: Новый сорт радует простотой ухода — без подвязки и пасынкования

Томаты для ленивых: высадил, оставил и собрал урожай: Новый сорт радует простотой ухода — без подвязки и пасынкования

15:24, 07 фев 2025

Белорусские селекционеры представили уникальный сорт томатов "Кроха", который уже завоевывает признание среди российских дачников. Об особенностях этого сорта рассказал агроном Пётр Ломонос в интервью для канала Procvetok.

Томат "Кроха" — это настоящий боец среди помидоров. Представьте себе компактный куст высотой всего полметра, который буквально усыпан аппетитными красными плодами. Каждый помидорчик — настоящая конфетка весом 25-35 граммов, но их такое количество, что соседи точно обзавидуются.

"Представьте себе растение, которое практически не требует ухода. Никаких подпорок, никакого пасынкования — просто посадил и собирай урожай",— делится Пётр Ломонос.

Что реально впечатляет в этом сорте — его «неубиваемость». Даже начинающий огородник справится с выращиванием "Крохи". Единственное, что может его погубить — это полное отсутствие полива в экстремальную жару.

От появления первых всходов до сбора урожая проходит всего 90 дней — это супер-показатель для томатов. А дальше "Кроха" работает как часы: плодоносит непрерывно, пока погода позволяет. При этом неважно, где растёт — в теплице или в открытом грунте, везде чувствует себя как рыба в воде.

Отдельная песня — это универсальность применения. Хотите свежий салат? Пожалуйста! Закатать на зиму? Самое то! Маленькие помидорки идеально помещаются в банку целиком, а их плотная кожица не лопается при консервации.

"Такие сорта — настоящая находка для современного дачника", — подчёркивает Ломонос. — "Минимум усилий, максимум результата. Не нужно быть агрономом, чтобы получить богатый урожай".
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Автор: Семен Подгорный
Фото: prudac.com
Теги: помидоры
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