Томаты для ленивых: высадил, оставил и собрал урожай: Новый сорт радует простотой ухода — без подвязки и пасынкования
15:24, 07 фев 2025
Белорусские селекционеры представили уникальный сорт томатов "Кроха", который уже завоевывает признание среди российских дачников. Об особенностях этого сорта рассказал агроном Пётр Ломонос в интервью для канала Procvetok.
Томат "Кроха" — это настоящий боец среди помидоров. Представьте себе компактный куст высотой всего полметра, который буквально усыпан аппетитными красными плодами. Каждый помидорчик — настоящая конфетка весом 25-35 граммов, но их такое количество, что соседи точно обзавидуются.
Что реально впечатляет в этом сорте — его «неубиваемость». Даже начинающий огородник справится с выращиванием "Крохи". Единственное, что может его погубить — это полное отсутствие полива в экстремальную жару.
От появления первых всходов до сбора урожая проходит всего 90 дней — это супер-показатель для томатов. А дальше "Кроха" работает как часы: плодоносит непрерывно, пока погода позволяет. При этом неважно, где растёт — в теплице или в открытом грунте, везде чувствует себя как рыба в воде.
Отдельная песня — это универсальность применения. Хотите свежий салат? Пожалуйста! Закатать на зиму? Самое то! Маленькие помидорки идеально помещаются в банку целиком, а их плотная кожица не лопается при консервации.
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