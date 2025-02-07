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Настоящие томатные джунгли: кусты так густо усыпаны яркими, сладкими плодами, что хочется сразу отправить их в банки - идеальный сорт для домашних заготовок

Настоящие томатные джунгли: кусты так густо усыпаны яркими, сладкими плодами, что хочется сразу отправить их в банки - идеальный сорт для домашних заготовок

15:37, 07 фев 2025

Селекционеры выпустили на грядки настоящего сердцееда — томат "Казанова" буквально сводит с ума дачников по всей стране.

Представьте себе помидорные заросли высотой с баскетболиста, где каждая ветка прогибается под тяжестью длинных, как огурцы, томатов. Именно так выглядит "Казанова" в разгар сезона — настоящий мачо среди помидоров, способный вымахать до двух метров, если вовремя не остановить его рост.

Эти томаты — настоящие супермодели овощного мира: стройные плоды достигают 20 сантиметров в длину и весят до 200 граммов каждый. При этом они не страдают от растрескивания, как их более скромные собратья, и щеголяют тонкой кожицей с сахарным вкусом.

"Казанова" оказался тем еще привередой — предпочитает жить в тепличных условиях, как истинная звезда. На открытом грунте согласен расти только в южных регионах, где достаточно тепла для его капризной натуры.

Чтобы завоевать расположение этого красавца, придется постараться. Начинать ухаживания нужно еще в начале марта — именно тогда сеют семена на рассаду. После 50-60 дней томатного детства молодые растения готовы к переезду в теплицу, где уже в конце июля порадуют первым урожаем.

Без крепкой опоры этому гиганту не обойтись — стебли необходимо надежно подвязывать. Формировать куст можно в 1-2 стебля, а если места маловато — и в 4-5, главное не забывать про пасынкование. При должном внимании один куст способен выдать до 12 килограммов плодов — настоящий помидорный рекордсмен!

"Неприхотливый красавец" — так окрестили "Казанову" дачники. На форумах огородники наперебой хвалят сорт за высокую урожайность и элегантный внешний вид. Особый восторг вызывает его способность украшать банки при консервации — длинные плоды эффектно смотрятся в компании с огурцами.

"Пятерка с плюсом!" — такую оценку ставят "Казанове" опытные садоводы. И, похоже, этот томат действительно заслуживает своего места под солнцем — или, точнее, под крышей теплицы.

Томаты для ленивых: высадил, оставил и собрал урожай: Новый сорт радует простотой ухода — без подвязки и пасынкования

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Томаты для ленивых: высадил, оставил и собрал урожай: Новый сорт радует простотой ухода — без подвязки и пасынкования
Автор: Семен Подгорный
Фото: канал vogorodepro
Теги: помидоры
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