Как спасти яблони от муравьев с помощью простой ловушки

16:03, 02 апр 2025

На старте дачного сезона многие садоводы сталкиваются с нашествием муравьев, которые представляют серьезную угрозу для яблонь. Эксперты рекомендуют не откладывать борьбу с вредителями на потом, а действовать превентивно.

Наиболее результативный метод – установка ловчих поясов с правильно подобранными компонентами. Несмотря на распространенное мнение о вреде солидола для яблонь, при грамотном применении он абсолютно безопасен.

Оберните участок ствола одним слоем пищевой пленки, затем пропитайте чистую тряпку солидолом и закрепите ее поверх пленки. Специфический запах смазки отпугивает большинство насекомых, а те, что рискнут преодолеть барьер, увязнут в липкой субстанции без шансов на спасение.

Метод подходит не только для яблонь, но и для других плодовых деревьев и крупных кустарников. При этом категорически запрещается наносить солидол напрямую на кору – защитный слой обязателен, сообщает портал «Семь дач».

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Автор: Семен Подгорный