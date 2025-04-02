Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Сад и огород »
logtype

Эффективная защита теплицы: минимум средства — максимум результата против фитофторы

Эффективная защита теплицы: минимум средства — максимум результата против фитофторы

16:10, 02 апр 2025

В дачном сезоне главное — здоровая рассада, а её успех напрямую зависит от состояния теплицы. Сейчас, с приходом весны, самое время позаботиться об обеззараживании — и сделать это можно легко и безопасно. О проверенном временем методе обработки стенок и почвы рассказывают дачники.

Обработка марганцовкой (перманганатом калия) — старый, но надёжный способ избавиться от зимующих вредителей и болезней, не навредив полезной микрофлоре. Важно правильно рассчитать пропорции: в 10 литров слегка подогретой воды добавляют 5 граммов порошка (это примерно треть чайной ложки). С этим раствором промывают стены теплицы и проливают грунт.

Сильной химии весной лучше избегать, чтобы не повредить плодородие почвы. А вот марганцовка — максимально безопасный и бюджетный помощник, который эффективно очищает теплицу. Главное, не забывайте про защиту: работайте в перчатках и маске, чтобы уберечь кожу от контакта с кристаллами вещества.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Ежегодно весной жгу на огороде сосновые шишки: опытные дачники делают так же — рассказываю для чего все это нужно
Это интересно
Ежегодно весной жгу на огороде сосновые шишки: опытные дачники делают так же — рассказываю для чего все это нужно
Секретный метод от Мичурина: 1,5 ложки копеечного средства спасут ваш урожай от фитофтороза и мучнистой росы
Это интересно
Секретный метод от Мичурина: 1,5 ложки копеечного средства спасут ваш урожай от фитофтороза и мучнистой росы
Успеть обработать яблони и груши в октябре: опрыскайте этим и богатый урожай гарантирован
Это интересно
Успеть обработать яблони и груши в октябре: опрыскайте этим и богатый урожай гарантирован
Как реанимировать зараженные фитофторозом помидоры за 24 часа и навсегда избавиться от грибка
Сад и огород
Как реанимировать зараженные фитофторозом помидоры за 24 часа и навсегда избавиться от грибка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok