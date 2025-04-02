Эффективная защита теплицы: минимум средства — максимум результата против фитофторы

16:10, 02 апр 2025

В дачном сезоне главное — здоровая рассада, а её успех напрямую зависит от состояния теплицы. Сейчас, с приходом весны, самое время позаботиться об обеззараживании — и сделать это можно легко и безопасно. О проверенном временем методе обработки стенок и почвы рассказывают дачники.

Обработка марганцовкой (перманганатом калия) — старый, но надёжный способ избавиться от зимующих вредителей и болезней, не навредив полезной микрофлоре. Важно правильно рассчитать пропорции: в 10 литров слегка подогретой воды добавляют 5 граммов порошка (это примерно треть чайной ложки). С этим раствором промывают стены теплицы и проливают грунт.

Сильной химии весной лучше избегать, чтобы не повредить плодородие почвы. А вот марганцовка — максимально безопасный и бюджетный помощник, который эффективно очищает теплицу. Главное, не забывайте про защиту: работайте в перчатках и маске, чтобы уберечь кожу от контакта с кристаллами вещества.

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Автор: Семен Подгорный