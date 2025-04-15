Добавляю в лунки при высадке — и вес каждого томата превысит 500 г: потом всё лето кусты удобрять не нужно

10:25, 15 апр 2025

Оказывается, размер томатов зависит не только от выбранного сорта, но и от правильной подкормки при высадке в грунт.

Момент пересадки томатов в открытую почву – настоящий стресс для растений. Даже в хорошем грунте может не хватать необходимых элементов питания. Именно поэтому опытные огородники рекомендуют добавлять удобрения непосредственно в лунку перед посадкой.

Главное условие – подкормка должна быть безопасной и не повреждать нежную корневую систему. И тут на помощь приходит настоящее природное сокровище – речной или озерный ил. Это удобрение можно абсолютно бесплатно добыть из ближайшего водоема.

Ил содержит высокую концентрацию питательных веществ и часто используется для восстановления истощенных почв. Преимущество такой подкормки в том, что ее не требуется разбавлять – достаточно положить одну чайную ложку в каждую лунку перед посадкой.

Этого количества хватит томатам на несколько месяцев активного роста, и вам не придется тратиться на дополнительные удобрения. После посадки просто полейте грядку водой, чтобы питательные вещества равномерно распределились, пишет канал «Твоя дача».

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Автор: Семен Подгорный