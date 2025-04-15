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Сладкое спасение для клубники: как перестать выращивать ботву и начать собирать ягоды

Сладкое спасение для клубники: как перестать выращивать ботву и начать собирать ягоды

10:33, 15 апр 2025

Садоводы по всей России в очередной сезон рискуют получить вместо сочных красных ягод клубники пышные зеленые кусты без урожая. Причина - в неправильной подкормке.

Самая распространенная ошибка дачников - использование навоза для удобрения клубники. Агрессивный состав не только содержит в себе патогенные микроорганизмы, но и перенасыщает почву азотом. Результат? Клубника уходит "в ботву" - растение активно формирует листья, стебли и усы, но совершенно забывает о своей главной миссии - давать ягоды, предупреждает Дзен-канал "На даче у дяди Егора".

Эксперты предлагают альтернативу - простую, но эффективную "сладкую" подкормку. Вам понадобится всего 4 ингредиента, которые найдутся в любом дачном домике:

- 100 г живых (или 10 г сухих) дрожжей
- 5 столовых ложек сахара
- 1 литр теплой воды
- 1 стакан древесной золы

Технология приготовления максимально проста: дрожжи и сахар растворяют в небольшом количестве воды, оставляют бродить 2 часа. Затем добавляют основной объем воды и золу.

Секрет эффективности в идеальном балансе питательных веществ: дрожжи активно перерабатывают калий, но зола тут же его восполняет, обеспечивая растения всем необходимым.

График подкормок тоже имеет значение. Вносите смесь трижды за сезон: при появлении первых листьев, перед цветением и после сбора первого урожая. На каждый куст требуется 500 мл раствора.

Такая стратегия, как утверждают садоводы, способна увеличить урожайность клубники на десятки килограммов, а последняя подкормка после сбора ягод создаст задел на будущий сезон. В отличие от навоза, "сладкая" подкормка работает на результат, а не на красивую, но бесполезную зелень.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: клубника
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