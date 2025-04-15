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Ни картофель, ни свеклу: никогда не сажаю овощи в эти дни — урожая ждать нет смысла

Ни картофель, ни свеклу: никогда не сажаю овощи в эти дни — урожая ждать нет смысла

10:39, 15 апр 2025

Каждый садовод мечтает о богатом урожае, но мало кто знает, что успех посадок может зависеть от выбранной даты. Согласно народным приметам и религиозным традициям, существуют дни, когда работать на огороде не рекомендуется.

Категорически запрещены посадки в Благовещение и на Пасху – в эти священные праздники земля должна "отдыхать". Для картофеля неудачными считаются среда и суббота, а также вся Вербная неделя – корнеплоды вырастут мелкими и невзрачными.

Свекла и морковь, высаженные во время Вербной недели, также не порадуют урожаем. Особые правила существуют для редьки – её сажают одной из первых, но если вы опоздали, то позднюю редьку нельзя высаживать в даты, близкие к Троице.

Все эти правила остаются неизменными из года в год, поэтому информацию можно сохранить и использовать постоянно. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет получить щедрый и качественный урожай, отмечает автор канала "О Фазенде. Загородная жизнь".

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