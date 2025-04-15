Сеянцы чахнут? Три лайфхака для спасения рассады без фитоламп

10:44, 15 апр 2025

Дачники прекрасно знают, что короткий световой день превращает рассаду в вытянутые побеги. Как же тогда спасти спасти будущий урожай без дорогостоящих фитоламп?

Первый способ — светлые шторы. Они эффективно рассеивают даже скудные солнечные лучи, обеспечивая растениям равномерное освещение. Не забывайте ежедневно поворачивать контейнеры с рассадой на 180 градусов — это предотвратит искривление стеблей и обеспечит симметричный рост.

Второй метод решает проблему температурного режима. Коврик для животных с подогревом под ящиками с рассадой поднимет температуру грунта до оптимальных +22−25°C, что значительно ускорит развитие корневой системы.

Третий лайфхак — обычный пенопласт. Этот доступный материал, положенный под контейнеры, станет надежным теплоизолятором и защитит нежные корни от холода, идущего от подоконника.

Эксперты канала "Дача мечты | Сад и огород" отмечают, что причиной слабого роста может быть не только недостаток света, но и неподходящая температура или бедная почва.

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Автор: Семен Подгорный