Весной сажаем в малинник 1 растение — «кормит» кусты до осени: ягоды будут слаще мёда

11:16, 15 апр 2025

Весной 2025 года российские садоводы активно внедряют новый метод повышения урожайности малины без применения химических удобрений. По информации специалистов агросектора, использование люпина в качестве живого удобрения значительно улучшает плодородие почвы для малинника.

Главное преимущество люпина в том, что его корневая система содержит особые бактерии, способные переводить атмосферный азот в форму, доступную для растений. При этом зелёная масса люпина богата калием — элементом, который напрямую влияет на сладость и размер ягод.

Посадку люпина можно начинать уже в апреле — семена прорастают при температуре от +5°C и способны выдерживать заморозки до -4°C. Всего за 55 дней растения формируют полноценную зелёную массу, которую можно использовать как мульчу.

Для эффективности рекомендуется высаживать люпин по периметру малинника, оставляя между растениями 30-50 см пространства. До момента формирования семян надземную часть люпина срезают и укладывают под кусты малины.

Такой подход решает сразу несколько задач: обеспечивает удержание влаги, предотвращает рост сорняков, а при разложении зелёная масса постепенно отдаёт питательные вещества почве. К зиме такая мульча становится дополнительным защитным слоем для корневой системы малины.

"Совместная посадка малины и люпина действительно очень полезна для плодоносящей малины. Если вы боитесь, что люпин разрастётся по участку как сорняк, просто срезайте его до осеменения, не позволяйте ему распространяться", — рекомендует садовод, ведущий Дзен-канала "Садоёж".

Преимущества использования люпина как сидерата для малины

Преимущество Описание Обогащение почвы азотом Корневые бактерии люпина фиксируют атмосферный азот Обогащение почвы калием Зеленая масса люпина богата калием, важным для плодоношения Мульчирование Срезанная зелень удерживает влагу и подавляет сорняки Защита от холода Осенью мульча защищает корни малины от промерзания Улучшение структуры почвы Корни люпина разрыхляют почву, улучшая ее аэрацию

Растения-индикаторы плодородия почвы для малинника

Тип растений Примеры Что указывают Олиготрофы Сфагновые мхи, лишайники, багульник, брусника Бедные почвы, требуется удобрение Мезотрофы Зеленые мхи, папоротник мужской, земляника лесная Средний уровень плодородия Эвтрофы и мегатрофы Крапива, лебеда, мокрица, паслен черный Богатые, плодородные почвы Совместимость малины с другими культурами Хорошие соседи Плохие соседи Чеснок (повышает устойчивость к болезням) Картофель Бархатцы (отпугивают вредителей) Томаты Мята (улучшает рост) Крапива (улучшает здоровье растений) Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный