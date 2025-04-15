Не поливай этим огурцы! Дачники травят урожай неправильными удобрениями

11:53, 15 апр 2025

Неправильные подкормки огурцов могут погубить весь урожай, предупреждает эксперт Дзен-канала «Твоя Дача». Желтеющие края листьев, опадающие завязи и горький вкус плодов — верные признаки того, что вы используете неподходящие удобрения.

Главные враги огуречных грядок — карбамид, свежий навоз и хлористый калий. При температуре выше +28°C карбамид начинает выделять аммиак, который буквально убивает растения. Избыток азота в этих удобрениях мешает нормальному усвоению калия и фосфора, а также способствует накоплению нитратов в плодах.

Как понять, что ваши огурцы «отравлены»? Плоды становятся искривленными, внутри образуются пустоты, а новые корешки перестают расти. Ситуация тревожная, но не безнадежная.

Для спасения растений эксперт рекомендует комплекс мер. В первую очередь нужно вымыть излишки удобрений обильным поливом — примерно 20 литров воды на квадратный метр грядки. Затем провести внекорневую подкормку кальциевой селитрой (1 столовая ложка на 10 литров воды). Дополнительно поможет мульчирование слоем травы толщиной 5-7 см.

Опытные дачники знают эти секреты, а начинающим огородникам стоит взять их на вооружение, чтобы не погубить урожай неправильным уходом.

Признаки дефицита и избытка элементов питания у огурцов

Элемент Признаки дефицита Признаки избытка Рекомендуемые удобрения Удобрения, которых следует избегать Азот Мелкие плоды, желтоватый цвет 5 Накопление нитратов, избыточная листва в ущерб плодоношению 3 Настой коровяка, куриный помет (перебродивший), травяной настой Карбамид (мочевина) при высоких температурах, свежий навоз Калий Искривленные плоды, пожелтение краев листьев Блокировка усвоения других элементов Древесная зола (1-2 стакана на 10 л воды), сульфат калия Хлористый калий (хлорид калия) Фосфор Слабое цветение и образование завязей Токсичность, угнетение роста 2 Суперфосфат (40 г на 10 л воды), монофосфат калия Избыток фосфорных удобрений Кальций Деформация молодых листьев Затруднение усвоения других элементов Кальциевая селитра (1-2 подкормки) - Магний Хлороз между жилками листьев - Сульфат магния - Бор Плохое опыление, деформация плодов - Борная кислота - Схема подкормок огурцов по стадиям роста Стадия роста Тип удобрения Дозировка Способ внесения Периодичность После высадки в грунт Аммиачная селитра или мочевина 20 г на 10 л воды Под корень, 1 л на растение 4 Однократно Начало цветения Комплексное удобрение с фосфором и калием 40 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, 20 г калийного удобрения на 10 л воды 4 Под корень Раз в 10-14 дней Период плодоношения Калийно-фосфорные удобрения Согласно инструкции Под корень и по листу Каждые 7-10 дней 7 При признаках "отравления" Кальциевая селитра 1 ст. л. на 10 л воды По листу По необходимости Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный