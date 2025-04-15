Не поливай этим огурцы! Дачники травят урожай неправильными удобрениями
11:53, 15 апр 2025
Неправильные подкормки огурцов могут погубить весь урожай, предупреждает эксперт Дзен-канала «Твоя Дача». Желтеющие края листьев, опадающие завязи и горький вкус плодов — верные признаки того, что вы используете неподходящие удобрения.
Главные враги огуречных грядок — карбамид, свежий навоз и хлористый калий. При температуре выше +28°C карбамид начинает выделять аммиак, который буквально убивает растения. Избыток азота в этих удобрениях мешает нормальному усвоению калия и фосфора, а также способствует накоплению нитратов в плодах.
Как понять, что ваши огурцы «отравлены»? Плоды становятся искривленными, внутри образуются пустоты, а новые корешки перестают расти. Ситуация тревожная, но не безнадежная.
Для спасения растений эксперт рекомендует комплекс мер. В первую очередь нужно вымыть излишки удобрений обильным поливом — примерно 20 литров воды на квадратный метр грядки. Затем провести внекорневую подкормку кальциевой селитрой (1 столовая ложка на 10 литров воды). Дополнительно поможет мульчирование слоем травы толщиной 5-7 см.
Опытные дачники знают эти секреты, а начинающим огородникам стоит взять их на вооружение, чтобы не погубить урожай неправильным уходом.
Признаки дефицита и избытка элементов питания у огурцов
|Элемент
|Признаки дефицита
|Признаки избытка
|Рекомендуемые удобрения
|Удобрения, которых следует избегать
|Азот
|Мелкие плоды, желтоватый цвет5
|Накопление нитратов, избыточная листва в ущерб плодоношению3
|Настой коровяка, куриный помет (перебродивший), травяной настой
|Карбамид (мочевина) при высоких температурах, свежий навоз
|Калий
|Искривленные плоды, пожелтение краев листьев
|Блокировка усвоения других элементов
|Древесная зола (1-2 стакана на 10 л воды), сульфат калия
|Хлористый калий (хлорид калия)
|Фосфор
|Слабое цветение и образование завязей
|Токсичность, угнетение роста2
|Суперфосфат (40 г на 10 л воды), монофосфат калия
|Избыток фосфорных удобрений
|Кальций
|Деформация молодых листьев
|Затруднение усвоения других элементов
|Кальциевая селитра (1-2 подкормки)
|-
|Магний
|Хлороз между жилками листьев
|-
|Сульфат магния
|-
|Бор
|Плохое опыление, деформация плодов
|-
|Борная кислота
|-
Схема подкормок огурцов по стадиям роста
|Стадия роста
|Тип удобрения
|Дозировка
|Способ внесения
|Периодичность
|После высадки в грунт
|Аммиачная селитра или мочевина
|20 г на 10 л воды
|Под корень, 1 л на растение4
|Однократно
|Начало цветения
|Комплексное удобрение с фосфором и калием
|40 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, 20 г калийного удобрения на 10 л воды4
|Под корень
|Раз в 10-14 дней
|Период плодоношения
|Калийно-фосфорные удобрения
|Согласно инструкции
|Под корень и по листу
|Каждые 7-10 дней7
|При признаках "отравления"
|Кальциевая селитра
|1 ст. л. на 10 л воды
|По листу
|По необходимости
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