После первого сбора урожая — пора: кормлю огурцы копеечным раствором — плодоношение будет продлено до осени
15:42, 18 июл 2025
После первого сбора урожая огурцы нуждаются в специальной подкормке для продления плодоношения до осени.
Для формирования новых завязей и созревания плодов необходимо обеспечить растения энергией. Эффективный состав готовится из нитрофоски и калийной селитры.
В десяти литрах воды растворите столовую ложку нитрофоски и 25 граммов калийной селитры. Перемешайте смесь и убедитесь, что вода теплая. На каждый куст потребуется около литра готового раствора.
Удобрение вносится осторожно, избегая попадания на стебли. Предварительный полив не нужен — состав безопасен для корней. Процедуру повторяют ежемесячно до завершения плодоношения.
Подкормка содержит фосфор, калий, кальций, магний, азот и другие важные элементы. Состав также подходит для томатов и перцев.
Наиболее эффективно проводить подкормку в пасмурную погоду — при ярком солнце влага испаряется быстрее, пишет портал «Главред».
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