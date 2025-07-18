После первого сбора урожая — пора: кормлю огурцы копеечным раствором — плодоношение будет продлено до осени

15:42, 18 июл 2025

После первого сбора урожая огурцы нуждаются в специальной подкормке для продления плодоношения до осени.

Для формирования новых завязей и созревания плодов необходимо обеспечить растения энергией. Эффективный состав готовится из нитрофоски и калийной селитры.

В десяти литрах воды растворите столовую ложку нитрофоски и 25 граммов калийной селитры. Перемешайте смесь и убедитесь, что вода теплая. На каждый куст потребуется около литра готового раствора.

Удобрение вносится осторожно, избегая попадания на стебли. Предварительный полив не нужен — состав безопасен для корней. Процедуру повторяют ежемесячно до завершения плодоношения.

Подкормка содержит фосфор, калий, кальций, магний, азот и другие важные элементы. Состав также подходит для томатов и перцев.

Наиболее эффективно проводить подкормку в пасмурную погоду — при ярком солнце влага испаряется быстрее, пишет портал «Главред».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen