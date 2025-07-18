Гавайская роза и голубой лотос: юрист Питниченко предупредил дачников о растениях, за которые могут выписать штраф и даже арестовать

15:48, 18 июл 2025

Российские дачники могут получить штраф или даже попасть под арест за выращивание определенных растений на своих участках. Об этом заявил юрист Александр Питниченко, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, наказание может последовать за культивирование гавайской розы на дачном участке. Мера воздействия - административная или уголовная ответственность - определяется количеством выращенных запрещенных растений.

В перечень опасной флоры также включены голубой лотос, ипомея трехцветная, конопля и мак снотворный. Эксперт подчеркнул, что многие граждане России не знают о том, насколько обширен список растений, влекущих за собой наказание.

Помимо этого, владельцы дачных наделов могут быть оштрафованы за произрастание сорняков, если их земля относится к сельскохозяйственным угодьям. К таким сорнякам относятся мята полевая, одуванчик и борщевик Сосновского.

Размер денежного взыскания варьируется по регионам от 300 до 5000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen