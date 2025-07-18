Паутинный клещ на огурцах — больше не проблема: для спасения кустов хватит одного препарата — вредитель исчезнет сразу

15:56, 18 июл 2025

Блогер поделилась рецептом биологического препарата для защиты огурцов от распространенного вредителя. Средство можно использовать даже в период активного плодоношения.

Автор канала "Огородная азбука Ольги Черновой" рассказала о методе борьбы с паутинным клещом на огурцах без применения химических веществ. По ее словам, этот вредитель встречается у большинства дачников, но обнаружить его сложно из-за мелкого размера.

Эксперт отметила, что в июле использование химикатов недопустимо, поэтому требуется альтернативное решение. Народные методы часто оказываются малоэффективными, и вредитель возвращается повторно.

Блогер рекомендует использовать биологический препарат "Фитоферм", содержащий аверсектин - продукт жизнедеятельности почвенных бактерий Streptomyces avermitilis. Средство безопасно для растений и человека.

Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить 4 мл препарата в двух литрах воды. Опрыскивание следует проводить особенно тщательно с нижней стороны листьев, где обычно скапливаются клещи.

Перед обработкой рекомендуется собрать созревшие плоды. Следующий сбор урожая можно проводить через двое суток после опрыскивания. Огурцы останутся безопасными для употребления и сохранят вкусовые качества.

При выращивании в открытом грунте следует учитывать погодные условия, в теплице обработку можно проводить независимо от осадков.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen