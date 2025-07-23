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У вас есть всего 2 недели: обрежьте петунию по этой схеме, и она даст вторую волну цветения, затмив все розы

У вас есть всего 2 недели: обрежьте петунию по этой схеме, и она даст вторую волну цветения, затмив все розы

12:38, 23 июл 2025

В конце июля — начале августа садоводы рекомендуют провести кардинальную обрезку петунии для стимуляции нового цветения. Об особенностях летнего ухода за растением рассказывает портал botanichka.ru.

Радикальная стрижка решает сразу несколько задач: омолаживает куст, запускает рост свежих побегов, перенаправляет питание к будущим бутонам и формирует аккуратную крону. Лучшее время для процедуры — конец июля, но в теплых регионах ее можно перенести на начало августа.

Обрезать нужно кардинально — все побеги укорачивают до 10-15 сантиметров от земли. Никаких свисающих веток и торчащих пеньков оставлять нельзя — стригут под один уровень.

Если все сделать правильно, то уже через несколько недель петуния порадует хозяев пышным повторным цветением, которое продлится до самых заморозков.

Этот простой прием помогает вернуть растению декоративность после активного летнего роста и получить второй урожай красивых цветов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash
Теги: советы петунии
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