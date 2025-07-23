Обрежьте малину до конца июля по этому «ленивому» методу, чтобы удвоить урожай в следующем сезоне
13:08, 23 июл 2025
Завершение ягодного сезона требует правильного ухода за кустами малины. Специалист по сельскому хозяйству из Башкирии Эльвира Абдуллина поделилась эффективной методикой послеуборочной обрезки, которая способна удвоить плодоношение в предстоящем сезоне.
Эксперт подчеркивает: оптимальные сроки для проведения процедуры приходятся на конец июля. В это время молодая поросль успевает достаточно окрепнуть перед холодами, получая необходимую зимостойкость. Грамотно выполненная послеуборочная обработка позволяет кустарнику восстановить силы и качественно подготовиться к новому циклу плодоношения.
Сначала нужно убрать отплодоносившие двухлетние стебли — они уже не дают урожай и могут стать источником болезней. Такие ветви срезают под корень.
Дальше убираем ослабленные, тонкие и больные побеги. На них часто видны следы грибковых поражений или других заболеваний. Удаление таких стеблей не даст инфекции распространиться дальше.
Третий шаг — контроль корневых отпрысков. Лишнюю поросль, которая растет за пределами основного куста, тоже убираем. Так все силы растения пойдут на развитие крепких стеблей.
В итоге должно остаться семь-восемь самых сильных молодых побегов на погонный метр. Такая плотность дает хорошее освещение и проветривание — это важно для здоровья растений и будущего урожая.
По словам агронома, соблюдение этих простых правил послеуборочной обрезки малины станет залогом богатого урожая в следующем году. Главное — не затягивать с процедурой и проводить ее сразу после сбора ягод.
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