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Обрежьте малину до конца июля по этому «ленивому» методу, чтобы удвоить урожай в следующем сезоне

Обрежьте малину до конца июля по этому «ленивому» методу, чтобы удвоить урожай в следующем сезоне

13:08, 23 июл 2025

Завершение ягодного сезона требует правильного ухода за кустами малины. Специалист по сельскому хозяйству из Башкирии Эльвира Абдуллина поделилась эффективной методикой послеуборочной обрезки, которая способна удвоить плодоношение в предстоящем сезоне.

Эксперт подчеркивает: оптимальные сроки для проведения процедуры приходятся на конец июля. В это время молодая поросль успевает достаточно окрепнуть перед холодами, получая необходимую зимостойкость. Грамотно выполненная послеуборочная обработка позволяет кустарнику восстановить силы и качественно подготовиться к новому циклу плодоношения.

Сначала нужно убрать отплодоносившие двухлетние стебли — они уже не дают урожай и могут стать источником болезней. Такие ветви срезают под корень.

Дальше убираем ослабленные, тонкие и больные побеги. На них часто видны следы грибковых поражений или других заболеваний. Удаление таких стеблей не даст инфекции распространиться дальше.

Третий шаг — контроль корневых отпрысков. Лишнюю поросль, которая растет за пределами основного куста, тоже убираем. Так все силы растения пойдут на развитие крепких стеблей.

В итоге должно остаться семь-восемь самых сильных молодых побегов на погонный метр. Такая плотность дает хорошее освещение и проветривание — это важно для здоровья растений и будущего урожая.

По словам агронома, соблюдение этих простых правил послеуборочной обрезки малины станет залогом богатого урожая в следующем году. Главное — не затягивать с процедурой и проводить ее сразу после сбора ягод.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: советы малина
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