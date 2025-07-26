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Кандидат наук назвала единственный случай, когда цветки картофеля НУЖНО удалять

Кандидат наук назвала единственный случай, когда цветки картофеля НУЖНО удалять

00:06, 26 июл 2025

Кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева поставила точку в споре о необходимости удаления цветков у картофеля. В своем Дзен-канале «Ученый агроном» эксперт дала четкий ответ на вопрос, который мучает огородников уже много лет.

Специалист объяснила, как картофельный куст распределяет энергию. Всего 5-8% растение тратит на цветки и завязи. Львиная доля — 60% — идет на формирование клубней. На рост ботвы уходит 20%, а корневая система забирает 10-15% ресурсов.

В теории удаление соцветий может прибавить к урожаю 12%. Но многое зависит от сорта и того, как выращивается картошка.

Гуляева считает, что обрывать цветки имеет смысл только у ранних сортов, которые сажают на еду. Тогда можно быстрее получить крупные товарные клубни. Главное условие — кусты должны быть крепкими и здоровыми, их нужно вовремя поливать и подкармливать.

А вот с семенным картофелем так поступать нельзя ни в коем случае. Иначе потеряете сортовые свойства, испортите качество посадочного материала и нарушите естественное развитие растений.

Есть и другие запреты. В жару выше 25 градусов цветки лучше не трогать. То же самое касается больных и поврежденных растений. Высокоурожайные сорта тоже не нуждаются в такой процедуре — можете нарушить природный баланс и получить меньше картошки.

Если все-таки решили убрать цветки у ранних сортов, делайте это правильно. Подходящее время — утром до десяти утра или вечером после шести. Погода должна быть сухой и тихой. Цветки аккуратно отщипывайте пальцами, стараясь не повредить стебли и листья. Руки периодически дезинфицируйте.

Агроном посоветовала более эффективные способы увеличить урожай. Два-три окучивания по сырой земле, полив теплой водой и мульчирование дают прибавку в 20-30%. Хорошо работает и суперфосфат — 30 граммов на квадратный метр. Он помогает клубням лучше завязываться, ускоряет созревание и укрепляет корни.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: newsbash
Теги: картофель советы
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