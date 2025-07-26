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Опоздали с огурцами? 3 сорта для августовской посадки дадут урожай через 40 дней

Опоздали с огурцами? 3 сорта для августовской посадки дадут урожай через 40 дней

00:10, 26 июл 2025

Дачники, которые не успели посеять огурцы в традиционные сроки, могут исправить ситуацию даже в конце лета. Эксперты популярного садоводческого сообщества рассказали, какие сорта огурцов подойдут для августовской посадки.

Как выяснилось, получить урожай хрустящих зеленцов можно даже при поздней высадке — главное правильно подобрать сорт. Опытные огородники рекомендуют обратить внимание на быстросозревающие гибриды, которые легко переносят осенние похолодания.

Один из таких сортов — Ажур F1. Его плоды созревают всего за 40 дней и отличаются приятным сладким вкусом. Огурчики вырастают среднего размера — около 100 граммов каждый. Растения практически не болеют и дают стабильный урожай даже при капризной погоде.

Для любителей домашних заготовок подойдет Баночный F1. Этот сорт специально выведен для засолки и маринования. Плоды получаются плотными, с характерным хрустом, а кусты устойчивы к основным огуречным болезням.

Особого внимания заслуживает гибрид Теща F1, который плодоносит очень долго. При этом огурцы не перерастают и сохраняют товарный вид длительное время.

Важное преимущество всех этих сортов — они не нуждаются в опылении пчелами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: огурцы советы
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