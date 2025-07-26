Аспирин + дрожжи: простая подкормка для огурцов, которая увеличит урожай в 3 раза за неделю

00:17, 26 июл 2025

Садовод из Башкирии поделилась необычным способом подкормки огурцов, который может существенно повысить урожайность. Агроном Эльвира Абдуллина предложила использовать для этих целей простые компоненты из аптеки и магазина.

В июле огуречные грядки особенно нуждаются в качественном питании — именно в этот период формируется основная масса плодов. Специалист советует готовить подкормку из двух ингредиентов: таблеток аспирина и дрожжей.

Ацетилсалициловая кислота помогает бороться с грибковыми болезнями и отпугивает вредителей, а заодно стимулирует рост и плодообразование. Дрожжи — прессованные или сухие — насыщают грунт аминокислотами, которые растения активно потребляют в период вегетации.

Готовится удобрение так: нужно взять пару таблеток аспирина и 100 граммов живых дрожжей (или 70 граммов сухих). Все это кипятят в литре воды — так активные вещества лучше растворяются. Затем концентрат доводят до 11 литров обычной водой.

Этим составом поливают огуречные посадки под корень. Абдуллина утверждает, что подобная подкормка заметно увеличивает количество завязей и делает растения более устойчивыми к болезням. Первые результаты дачники увидят уже через несколько дней после обработки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash