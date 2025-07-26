Советский секрет огромной капусты: один простой приём в конце июля даёт кочаны размером с арбуз

00:22, 26 июл 2025

В период активного формирования кочанов капуста требует особого подхода. Автор блога «Дачные истории» рассказал о методах получения плотных и крупных плодов.

Главное правило — убрать нижние листья с растений. Эта листва больше не приносит пользы капусте, зато забирает много питательных веществ. Листья нужно осторожно обламывать. Если на них нет болезней, их можно добавить в компостную кучу.

Второй обязательный прием — окучивание. Особенно это важно для поздних сортов. Окучивание укрепляет корневую систему растения, что напрямую влияет на размер будущего урожая.

Эти простые действия помогут вырастить кочаны внушительных размеров. Главное — не пропустить подходящее время для процедур.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash