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Агроном раскрыла секрет: 10 г куркумы увеличивают урожай томатов в 3 раза до 12 кг с куста

Агроном раскрыла секрет: 10 г куркумы увеличивают урожай томатов в 3 раза до 12 кг с куста

00:27, 26 июл 2025

Специалист в области сельского хозяйства рассказала о подкормке, благодаря которой помидоры будут плодоносить до самых заморозков. Своим опытом поделилась агроном Елена Николаева в популярном садоводческом канале «60 соток в Сибири».

По словам эксперта, специальная подкормка может увеличить урожайность томатов в 2-3 раза. Каждый куст при таком уходе даст до 12 килограммов спелых помидоров.

Для первого варианта подкормки берут 200 мл молока, три столовые ложки золы (подсолнечной или древесной), 10 граммов куркумы и три таблетки янтарной кислоты. Все это разводят в десяти литрах воды и поливают растения - по литру под каждый корень.

Входящая в состав зола богата калием, кальцием и фосфором. Эти микроэлементы нужны для налива сочных плодов и профилактики вершинной гнили. Куркума работает как природный фунгицид, а янтарная кислота помогает растениям справляться со стрессом и формировать больше завязей.

Есть и второй рецепт: 10 граммов сухих дрожжей настаивают с сахаром (2-3 ложки) в литре воды 2-3 часа. Затем добавляют по столовой ложке сухого чеснока и куркумы, разбавляют до 10 литров.

Чеснок в составе отгоняет вредителей и помогает завязыванию плодов. Дрожжи стимулируют активное плодоношение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: помидоры советы
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